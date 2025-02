खेल डैस्क : अरुण जेटली स्टेडियम में शुक्रवार को रणजी ट्रॉफी के मुकाबले में दिल्ली के शीर्ष बल्लेबाज विराट कोहली रेलवे के तेज गेंदबाज हिमांशु सांगवान की गेंद पर बोल्ड हो गए। अपने मजबूत डिफेंसिव कौशल के लिए मशहूर कोहली 28वें ओवर में 15 गेंदों पर सिर्फ छह रन बना पाए। कोहली का सस्ते में आऊट होना कुछ फैंस पचा नहीं पाए। उन्होंने हिमांशु को ट्रोल करने के लिए सोशल मीडिया का रुख कर लिया। चूंकि सोशल मीडिया पर हिमांशु सांगवान का अकाउंट वेरिफाइड नहीं है। इसलिए विराट कोहली के फैंस को जो भी अकाउंट 'हिमांशु सांगवान' नाम से दिखा, उसे जमकर ट्रोल किया गया। यहां तक कि कुछ लोगों ने दिल्ली के एक अन्य तेज गेंदबाज प्रदीप सांगवान को भी गालियां दी। प्रदीप ने सामने आकर स्पष्ट किया कि वह वो सांगवान नहीं है जिन्होंने मैच में कोहली को बोल्ड किया है। सांगवान दिल्ली टीम में विराट कोहली के साथ खेल चुके हैं। आईपीएल में वह गुजरात टाइटंस से खेल चुके हैं।

Harish Sangwan Knocked Out Virat King Kohli , At The Score of 6 (Full Crowd Reaction + Celebration) #ViratKohli𓃵 | #ViratKohli pic.twitter.com/QBHLRfsLKb