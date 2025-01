खेल डैस्क : कोलकाता के ईडन गार्डन की तरह शनिवार को एमए चिंदबरम स्टेडियम में शाम के समय धुंध नहीं थी। लेकिन बावजूद इसके इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज हैरी ब्रूक भारतीय गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर बोल्ड हो गए। पिछले मुकाबले में इंग्लैंड की हार के बाद हैरी ब्रूक ने कहा था कि ईडन में धुंध के कारण उनके बल्लेबाज सफेद गेंद ठीक से नहीं देख पाए थे। इस कारण उनकी टीम को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन चेन्नई में दूसरे टी20 के दौरान जब हैरी ब्रूक एक बार फिर से वरुण वक्रवर्ती की गेंद पर बोल्ड हो गए तो उन्होंने हलकी स्माइल देकर ही पवेलियन का रास्ता नापने में ही अपनी भलाई मांपी। ब्रूक 8 गेंदों पर 13 ही रन बना पाए।

