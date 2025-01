कोलकाता : भारतीय क्रिकेट टीम नए साल की शुरुआत ईडन गार्डन्स में इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के पहले मैच से करेगी। यह ऑस्ट्रेलिया से शर्मनाक हार के बाद भारतीय टीम की पहली सीरीज होगी। सीरीज से पहले भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर अपनी टीम की सफलता के लिए प्रार्थना करने के लिए कालीघाट स्थित प्रसिद्ध काली मंदिर पहुंचे। गंभीर का कोलकाता शहर के साथ विशेष संबंध रहा है। उन्होंने क्रमशः 2014 और 2024 में अपने दो इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) खिताब कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के लिए जीते थे। भारत के मुख्य कोच को पहले गेम की पूर्व संध्या पर पवित्र मंदिर में आशीर्वाद लेते और प्रार्थना करते देखा गया।

VIDEO | Team India head coach Gautam Gambhir offers prayers at Kalighat Temple, Kolkata.



India will play against England in the first match of the T20 series at Eden Gardens, Kolkata, tomorrow. Beginning with the Eden T20I, the two teams will fight it out in a…