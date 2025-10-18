पर्थ: भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) एक और ऐतिहासिक रिकॉर्ड के करीब हैं। वह वनडे क्रिकेट में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बनने से सिर्फ 54 रन दूर हैं। इस समय कोहली के नाम 14,181 रन दर्ज हैं, जबकि उनके आगे केवल श्रीलंका के कुमार संगकारा (14,234 रन) हैं।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू होने वाली वनडे सीरीज में कोहली के पास संगकारा को पछाड़कर यह उपलब्धि हासिल करने का सुनहरा मौका होगा।

लंबे इंतज़ार के बाद क्रिकेट फैंस के लिए एक और बड़ी खबर है, रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों लगभग सात महीने बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं। अब ये दोनों खिलाड़ी केवल वनडे फॉर्मेट में टीम इंडिया का हिस्सा हैं, जिससे उनके प्रदर्शन पर सभी की नजरें टिकी होंगी।

टीम इंडिया में हुए हालिया कप्तानी बदलाव ने यह भी संकेत दिया है कि टीम अब भविष्य की दिशा में कदम बढ़ा रही है। ऐसे में इस सीरीज में कोहली और रोहित दोनों ही अपने अनुभव और क्लास के दम पर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाने की कोशिश करेंगे।

रोहित शर्मा भी एक बड़ी उपलब्धि के करीब हैं। वह 500 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले विश्व के 11वें और भारत के पांचवें खिलाड़ी बन जाएंगे। इसके साथ ही वह ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1000 वनडे रन पूरे करने से सिर्फ 10 रन दूर हैं, ऐसा करने वाले वह पहले भारतीय बल्लेबाज होंगे।

