नई दिल्ली: पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज वरुण एरॉन ने कहा है कि भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव मेलबर्न में होने वाले दूसरे टी20 मुकाबले में एक बड़ी पारी खेलेंगे। पहले टी20 में सूर्यकुमार ने 39 रन नाबाद की दमदार पारी खेलकर आलोचकों को जवाब दिया था, जब बारिश के कारण मैच रद्द करना पड़ा। उन्होंने शुभमन गिल (37 नाबाद) के साथ 62 रन की साझेदारी निभाई थी।

सूर्या ने आत्मविश्वास दोबारा हासिल किया: वरुण एरॉन

एरॉन ने कहा, “पहले मैच की 39 रन की पारी ने सूर्यकुमार का आत्मविश्वास काफी बढ़ाया है। विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज भी वैसे दौर से गुजरे हैं, और सूर्यकुमार ने अब उस दौर को पीछे छोड़ दिया है। जॉश हेजलवुड के खिलाफ लगाया गया पहला छक्का अपने आप में एक बयान था — पिछली गेंद पर बीट होने के बाद भी उन्होंने बेखौफ होकर अगली गेंद पर शानदार छक्का जड़ा।”

अब आलोचकों को मिला जवाब

उन्होंने आगे कहा, “बारिश ने उनके स्कोर को बढ़ने नहीं दिया, लेकिन उनकी बल्लेबाजी में जीत का इरादा साफ झलक रहा था। लंबे समय तक टी20 में नंबर-1 बल्लेबाज रहे सूर्यकुमार के लिए यह पारी सही समय पर आई है। अब उम्मीद है कि मेलबर्न में वह बड़ी पारी खेलकर आलोचकों को पूरी तरह शांत कर देंगे।”

गिल की क्लासी बल्लेबाजी

सिर्फ सूर्यकुमार ही नहीं, बल्कि उपकप्तान शुभमन गिल की बल्लेबाजी ने भी प्रभावित किया। एरॉन बोले, “गिल का खेल Rolls Royce इंजन जैसा है — सहज, शक्तिशाली और क्लासी। वह आक्रामक शॉट्स के बजाय गेंद को गैप में शानदार टाइमिंग से रखते हैं। उनका स्ट्राइक रेट 185 से ऊपर था, और उन्होंने दिखाया कि तकनीकी रूप से मजबूत बल्लेबाज छोटे फॉर्मेट में भी कितना खतरनाक हो सकता है।”

अगला मुकाबला

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की श्रृंखला का दूसरा टी20 शुक्रवार को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में खेला जाएगा।