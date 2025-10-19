पर्थ: ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज़ के पहले मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी करने का फैसला किया है। मैच का आयोजन पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में किया जा रहा है।

इस मुकाबले में भारत के युवा ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी वनडे अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत कर रहे हैं। वहीं, कप्तान शुभमन गिल इस सीरीज़ को अपने नेतृत्व में पहली बार जीतने की कोशिश करेंगे। टीम में दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा की वापसी से भारत का आत्मविश्वास बढ़ा है।

ऑस्ट्रेलिया की ओर से मिचेल मार्श टीम की अगुवाई कर रहे हैं, जबकि नियमित कप्तान पैट कमिंस पीठ में स्ट्रेस फ्रैक्चर के कारण सीरीज़ से बाहर हैं। टॉस के बाद मार्श ने कहा, 'पिच शानदार लग रही है। उम्मीद है कि यह तेज़ होगी। देश की कप्तानी करना हमेशा सम्मान की बात होती है। टीम का माहौल अच्छा है और हमारे पास कुछ बेहतरीन युवा खिलाड़ी हैं।'

वहीं, भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने कहा, 'हम भी पहले गेंदबाज़ी करना चाहते थे। सब कुछ मानसिक रूप से तैयार रहने पर निर्भर करता है। नितीश रेड्डी आज डेब्यू कर रहे हैं। हमारे पास तीन तेज़ गेंदबाज़ और तीन ऑलराउंडर हैं।'

साल 2020 के बाद से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे मुकाबले काफ़ी रोमांचक रहे हैं — ऑस्ट्रेलिया ने 7 मैच जीते हैं, जबकि भारत 8 मैचों में विजेता रहा है। पिछली बार दोनों टीमें चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में भिड़ी थीं, जहां भारत ने जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बनाई और बाद में खिताब भी जीता था।

भारत ने ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन पर अब तक सिर्फ़ एक बार द्विपक्षीय वनडे सीरीज़ जीती है — जब उसने 2-1 से ऐतिहासिक जीत हासिल की थी।

दोनों टीमों की प्लेइंग XI

भारत: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह

ऑस्ट्रेलिया: ट्रैविस हेड, मिचेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश फिलिप (विकेटकीपर), मैट रेनशॉ, कूपर कॉनॉली, मिचेल ओवेन, मिचेल स्टार्क, नाथन एलिस, मैथ्यू कुह्नमैन, जोश हेज़लवुड।