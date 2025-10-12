विजाग: महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के दौरान भारत की सलामी बल्लेबाजें स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक यादगार पारी खेली और सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी का रिकॉर्ड बनाया। दोनों ने पहली विकेट के लिए 155 रन जोड़कर 2009 में इंग्लैंड की कैरोलाइन एटकिंस और सारा टेलर द्वारा बनाए गए 119 रन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।

स्मृति मंधाना ने 80 रन की प्रभावशाली पारी खेली जबकि प्रतिका रावल ने उनका शानदार साथ दिया। इस साझेदारी ने भारतीय टीम को शुरुआती दबदबा दिलाया और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की रणनीति को पूरी तरह बाधित किया।

स्मृति-मंधाना और प्रतिका ने तेज़ और संयमित बल्लेबाजी का शानदार मिश्रण दिखाया। भारतीय टीम ने पहली विकेट जल्दी हासिल करने के बाद मध्य क्रम को खेलने की आसान स्थिति बनाई। रिकॉर्ड साझेदारी ने टीम को मानसिक बढ़त दी और विपक्षी टीम पर दबाव बनाया। ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी लाइन और ऑफ़ स्पिन को दोनों बल्लेबाजों ने बड़ी समझदारी से खेला।

महिला वनडे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उच्चतम ओपनिंग साझेदारी :

स्मृति मंधाना, प्रतिका रावल (भारत) – 155 (2025)

कैरोलाइन एटकिंस, सारा टेलर (इंग्लैंड) – 119 (2009)

काइसिया नाइट, हेली मैथ्यूज (वेस्टइंडीज) – 115 (2014)

ट्रूडी एंडरसन, पेनी किन्सेला (न्यूजीलैंड) – 110 (1993)

इस साझेदारी के बाद भारतीय टीम की बल्लेबाजी को लेकर विश्लेषकों और दर्शकों में उत्साह की लहर दौड़ गई। टीम अब आगामी मैचों में और भी आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरेगी।