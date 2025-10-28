कैनबरा: क्रिकेट, जो हमेशा अपनी अनिश्चितताओं के लिए जाना जाता है, एक बार फिर संयम और समय की परीक्षा लेने को तैयार है। टी20 वर्चस्व के शिखर पर खड़ा भारत केवल एक मैच खेलने नहीं, बल्कि बीते एक साल के अजेय आत्मविश्वास की रक्षा के लिए कैनबरा पहुंचा है।

आंकड़े भारत की ताकत को बयान करते हैं। एशिया कप में अजेय अभियान, टी20 विश्व चैंपियन का ताज, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले छह में से पांच मुकाबलों में जीत। लेकिन अब कहानी एक नई पिच पर शुरू होती है, कैनबरा के ठंडे आसमान और स्विंग लेती गेंदों के बीच, जहां मेजबान टीम की पुरानी धुन गूंजती है, “हम घर पर नहीं हारते।”

सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व में आत्मविश्वासी और निडर स्वभाव के प्रतीक इन खिलाड़ियों पर रहेंगी नजरें: अभिषेक शर्मा, जिनकी कलाई में बगावत की लय है, तिलक वर्मा, जो शांत अवज्ञा से बल्लेबाजी करते हैं और शुभमन गिल, जो टेस्ट के कवि से टी20 के पावर-हिटर बन चुके हैं। फिर आते हैं जसप्रीत बुमराह। भारत के “शांत वज्र”, जिन्होंने तेज गेंदबाज़ी की परिभाषा को सटीकता और सौंदर्य से फिर से गढ़ा है। उनके साथ युवा गेंदबाज़ अर्शदीप सिंह पर भी सबकी निगाहें टिकी होंगी। अर्शदीप ने हाल के महीनों में नई गेंद और डेथ ओवरों में शानदार नियंत्रण दिखाया है। अगर दोनों तेज गेंदबाज अपनी लय पा लें, तो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज़ों के लिए यह शाम लंबी साबित हो सकती है।

दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया परिचित ताकत और रणनीतिक असमंजस के बीच खड़ा है। मिचेल मार्श नेतृत्व के बोझ और ताकत दोनों को ढो रहे हैं, जबकि ट्रैविस हेड, मार्कस स्टोइनिस, और टिम डेविड जैसे पावर-हिटर्स टीम में जोश भरते हैं। मगर एडम जम्पा की अनुपस्थिति उनकी स्पिन आक्रमण को अधूरा बनाती है।

मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1:45 बजे शुरू होगा। कैनबरा में कल से शुरू हो रही यह श्रृंखला केवल रन और विकेट का नहीं, बल्कि नियंत्रण और स्वतंत्रता के बीच की मानसिक जंग का भी प्रतीक होगी।