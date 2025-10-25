सिडनी: भारतीय कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill) ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे और अंतिम वनडे में टीम की 9 विकेट से जीत को ‘पर्फेक्ट गेम’ बताया। गिल ने कहा कि यह जीत गेंदबाजी के संतुलित प्रदर्शन और रोहित शर्मा (121*) व विराट कोहली (74*) की नाबाद पारियों के कारण संभव हुई।

गिल ने मैच के बाद कहा, “हमारी टीम ने मध्य ओवरों में खेल को नियंत्रित किया। पीछा करना देखने में शानदार था। स्पिनरों ने मध्य ओवरों में विकेट लिए और तेज गेंदबाजों ने भी अहम सफलता दिलाई। हर्षित ने मध्य ओवरों में तेज गेंदबाजी की, यह गुणवत्ता हमें चाहिए। रोहित और कोहली ने वर्षो से यह किया है, उन्हें देखना बेहद खुशी की बात है। यह मेरी पहली जीत कप्तान के रूप में और खास मैदान पर खास अनुभव है।”

रोहित शर्मा, जिन्हें मैन ऑफ़ द मैच और मैन ऑफ़ द सीरीज चुना गया, ने ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेलने की चुनौतियों और अनुभव साझा करने की अहमियत पर जोर दिया। “ऑस्ट्रेलिया में कठिन परिस्थितियों की उम्मीद रहती है। क्वालिटी गेंदबाज हैं। लंबे समय बाद खेला, तैयारी अच्छी थी और थोड़ा आत्मविश्वास के साथ आए। हम श्रृंखला नहीं जीत सके, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला। जब मैं टीम में आया था, वरिष्ठ खिलाड़ियों ने हमारी मदद की थी, अब हमारी जिम्मेदारी है कि युवा खिलाड़ियों की मदद करें।”

रोहित ने कहा, “मैं सामान्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में खेलना पसंद करता हूं। SCG में मेरे अच्छे अनुभव रहे हैं—बेहतरीन पिच, मैदान और दर्शक। मैं वही करता रहना चाहता हूं और जारी रखना चाहता हूं।”

ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने रोहित और कोहली की बल्लेबाजी की सराहना की और अपनी युवा टीम के लिए सकारात्मक पहलुओं को देखा। उन्होंने कहा, “रोहित और विराट ने पिछले 10 सालों में कई टीमों के लिए यह किया। हमें पीछा करते समय एक और साझेदारी की जरूरत थी। यह हमारे युवा खिलाड़ियों के लिए शानदार सीख है। भारत नंबर वन टीम है, और पहले दो मैचों में उनका प्रदर्शन देखकर हमें गर्व है।”