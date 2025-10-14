नई दिल्ली: भारत के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज़ की शुरुआत से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम को बड़ा झटका लगा है। कप्तान मिचेल मार्श की अगुआई वाली टीम को पहले वनडे में अपने दो अहम खिलाड़ियों एडम ज़म्पा और जोश इंग्लिस की कमी खलेगी।

एडम ज़म्पा पारिवारिक कारणों से पहले मैच में उपलब्ध नहीं रहेंगे, जबकि विकेटकीपर बल्लेबाज जोश इंग्लिस अभी तक अपनी पिंडली की चोट से पूरी तरह फिट नहीं हुए हैं। उनकी जगह टीम में मैथ्यू क्यूनेमन और जोश फिलिपे को अस्थायी तौर पर शामिल किया गया है।

जोश फिलिपे अब पर्थ में होने वाले पहले वनडे में विकेटकीपिंग करते नजर आ सकते हैं, क्योंकि एलेक्स कैरी शील्ड मैच खेलने में व्यस्त हैं। फिलिपे ने हाल ही में लखनऊ में इंडिया ए के खिलाफ फर्स्ट क्लास मैच में शानदार 123 रन की पारी खेली थी।

वहीं, क्यूनेमन की वापसी भी लगभग ढाई साल बाद हो रही है। आखिरी बार उन्होंने जून 2022 में वनडे खेला था। ऐसे में कप्तान मार्श को यह तय करना होगा कि वे उन्हें मौका दें या फिर ऑलराउंडर कूपर कॉनॉली को, जिन्होंने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांच विकेट झटके थे।

IND vs AUS वनडे सीरीज 2025 शेड्यूल

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज़ 19 अक्टूबर से शुरू होगी। तीन मैचों की यह सीरीज़ पूरी तरह ऑस्ट्रेलिया में खेली जाएगी। पहला वनडे मुकाबला 19 अक्टूबर 2025 को पर्थ स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके बाद टीमें 23 अक्टूबर को एडिलेड ओवल में आमने-सामने होंगी। तीसरा और आख़िरी वनडे 25 अक्टूबर 2025 को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में आयोजित होगा।

ऑस्ट्रेलिया की टीम (पहला वनडे)

मिचेल मार्श (कप्तान), ज़ेवियर बार्टलेट, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), कूपर कॉनॉली, बेन ड्वार्शियस, नाथन एलिस, कैमरन ग्रीन, जोश हेज़लवुड, ट्रैविस हेड, मैथ्यू क्यूनेमन, मिशेल ओवेन, जोश फिलिपे (विकेटकीपर), मैट रेंसॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिशेल स्टार्क।

भारत की टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), यशस्वी जायसवाल।