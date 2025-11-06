स्पोर्ट्स डेस्क: भारत और ऑस्ट्रेलिया (IND vs AUS) के बीच चौथा टी20 मुकाबला आज गोल्ड कोस्ट के करारा ओवल में खेला जाएगा। सीरीज़ फिलहाल 1-1 से बराबरी पर है, ऐसे में यह मैच निर्णायक साबित होगा। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में टीम इंडिया बढ़त लेने के इरादे से मैदान में उतरेगी। वहीं, मिचेल मार्श की ऑस्ट्रेलियाई टीम भी वापसी करने को तैयार है।

हेड टू हेड रिकॉर्ड (ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में)

कुल मैच - 15

भारत - 8 जीत

ऑस्ट्रेलिया - 5 जीत

ड्रॉ/बेनतीजा - 2

मैच का समय

चौथा टी20 मुकाबला 6 नवंबर 2025 (गुरुवार) को दोपहर 1:45 बजे (भारतीय समयानुसार) शुरू होगा। टॉस 1:15 बजे होगा।

मौसम और पिच रिपोर्ट

इस मुकाबले के दौरान मौसम की कोई चर्चा नहीं होगी, सिवाय इसके कि गोल्ड कोस्ट में धूप खिली रहेगी और मौसम शानदार रहेगा। पिछले हफ़्ते एमसीजी में 82,000 लोगों की भीड़ के बाद, यहां कैरारा में अपेक्षाकृत कम लोग मौजूद रहेंगे, जहां इस आलीशान मैदान की क्षमता लगभग 20,000 है। यहां की पिच कैसी होगी, इस बारे में अभी कुछ अनिश्चितता है, लेकिन बाउंड्रीज़ ज़्यादा बड़ी नहीं हैं, और दर्शकों की तरफ़ कई गेंदें उछलने की संभावना है।

संभावित प्लेइंग 11

ऑस्ट्रेलिया: मिच मार्श (कप्तान), मिच ओवेन, जोश इंग्लिस (विकेट कीपर), ग्लेन मैक्सवेल, टिम डेविड, मार्कस स्टोइनिस, मैथ्यू शॉर्ट, नाथन एलिस, जेवियर बार्टलेट, मैथ्यू कुहनेमैन, महली बियर्डमैन/बेन ड्वार्शियस

भारत: अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, जितेश शर्मा (विकेटकीपर)/संजू सैमसन, शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रित बुमराह।