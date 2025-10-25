स्पोर्ट्स डेस्क: ऑस्ट्रेलिया के स्टार लेग-स्पिनर एडम जम्पा (Adam Zampa) एक बड़ा मुकाम हासिल करने के करीब हैं। सिडनी में खेले जा रहे तीसरे वनडे में उन्हें अपने 200 वनडे विकेट पूरे करने के लिए सिर्फ चार विकेटों की जरूरत है। अगर वे यह उपलब्धि हासिल करते हैं, तो जम्पा शेन वॉर्न के बाद दूसरे ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर बन जाएंगे जिन्होंने 50 ओवर फॉर्मेट में यह आंकड़ा छुआ है।

एडम जम्पा का शानदार फॉर्म

जम्पा ने एडिलेड में खेले गए दूसरे वनडे में घातक गेंदबाजी करते हुए 10 ओवर में 4/60 के आंकड़े दर्ज किए थे और प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए थे। उनकी शानदार स्पेल की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने भारत को दो विकेट से हराकर सीरीज अपने नाम की।

रिकॉर्ड बुक में नाम दर्ज करने का मौका

33 वर्षीय जम्पा ने अब तक 115 वनडे में 196 विकेट झटके हैं। सिडनी में खेले जा रहे तीसरे वनडे में वे 200 विकेट पूरे कर अपने नाम एक और उपलब्धि दर्ज कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए अब तक सिर्फ शेन वॉर्न (291 विकेट) ही इस आंकड़े को पार कर पाए हैं।

प्लेइंग 11 ऑस्ट्रेलिया : मिशेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, मैथ्यू शॉर्ट, मैट रेनशॉ, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), कूपर कॉनली, मिशेल ओवेन, नाथन एलिस, मिशेल स्टार्क, एडम ज़म्पा, जोश हेज़लवुड

भारत : रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा।