खेल डैस्क : एडिलेड टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने शानदार शतक लगाकर अपने नवजात शिशु हैरिसन के लिए प्यार दिखाया। हेड ने भारत के खिलाफ और एडिलेड में अपनी शानदार फॉर्म जारी रखी और 111 गेंदों में अपना शतक बनाकर ऑस्ट्रेलिया को पिंक टेस्ट में मजबूत स्थिति प्रदान कर दी। बाएं हाथ के बल्लेबाज ने शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजों पर कड़ा प्रहार किया और इस ऐतिहासिक उपलब्धि तक पहुंचते हुए 10 चौके और 3 छक्के लगाए। हेड ने शतक पूरा करने के बाद स्टैंड में बैठे परिवार की ओर ईशारा किया। ऑस्ट्रेलियाई स्टार की पत्नी और बच्चे स्टैंड में थे। अभी बीती 4 नवंबर को ही हेड के घर बेटे हैरिसन ने जन्म लिया था। ऐसे में ऐतिहासिक मुकाबले को देखने के लिए हेड की पत्नी अपने बच्चे के साथ विशेष तौर पर स्टैंड में मौजूद रही। देखें वीडियो-

It's a century to Travis Head at Adelaide Oval, and the sell out crowd erupts! pic.twitter.com/mURGaJvuFD