एडिलेड : भारतीय कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने मंगलवार को यहां एडीलेड ओवल में दर्शकों के बीच करीब चार घंटे के नेट सत्र में ‘डबल शिफ्ट' तक अभ्यास किया। रोहित के बल्लेबाजी क्रम में नीचे आने के पुख्ता संकेत हैं जिससे फॉर्म में चल रहे यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की जोड़ी भारतीय पारी की शुरुआत कर सके। लेकिन कप्तान ने गुलाबी कूकाबुरा का सामना करते हुए काफी दृढ़ संकल्प दिखाया। इस सत्र के दौरान भारतीय टीम ने अभ्यास क्षेत्र में चार नेट पर अभ्यास किया। ऐसे ही एक नेट पर जायसवाल और राहुल ने बारी बारी बल्लेबाजी की जबकि शुभमन गिल और विराट कोहली दूसरे नेट पर थे।

The Hitman and the King in the nets. - What a sight for fans. 😍 (Navaldeep Singh). pic.twitter.com/eJfxn64yDe



रोहित और ऋषभ पंत तीसरे नेट पर साथ अभ्यास कर रहे थे जबकि अंतिम नेट पर नितीश कुमार रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर थे। भारतीय कप्तान, पंत और अन्य सहयोगी स्टाफ के साथ कम से कम एक घंटा पहले अभ्यास के लिए आ गए। रोहित ने नुवान सेनेविरत्ने के ‘साइड-आर्म थ्रोडाउन' के साथ दाएं हाथ के विशेषज्ञ राघवेंद्र और दयानंद गरानी की गेंदों का सामना किया। कप्तान ने लेंथ गेंद को छोड़ने का प्रयास किया लेकिन जब भी कोई शॉर्ट गेंद आती तो वह आसानी से पुल कर देते।

Now playing: 𝐊𝐨𝐡𝐥𝐢𝐂𝐚𝐥𝐥𝐢𝐧𝐠.𝓂𝓅𝟦 👑✨💪



The pink ball test awaits, and the king #ViratKohli appears pumped and prepped to win!



3 days to go for #AUSvINDOnStar 2nd Test 👉 FRI, 6th DEC, 8 AM only on Star Sports 1 | #ToughestRivalry #AUSvIND pic.twitter.com/Prwa3hzWnT