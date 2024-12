एडिलेड : बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क का दिन-रात के टेस्ट मैचों में गुलाबी कूकाबुरा गेंद से शानदार प्रदर्शन जारी है। स्टार्क ने एडिलेड के मैदान पर भारतीय टीम के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले ही दिन 14.1 ओवर में 6-48 के आंकड़े दिए। स्टार्क की इस गेंदबाजी के कारण भारतीय टीम पहले ही दिन 180 रन पर आऊट हो गई। छह मिमी घास वाली पिच पर स्टार्क ने खेल की पहली ही गेंद पर यशस्वी जयसवाल को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया था। ऐसा होते ही लोगों को 2021 में गाबा के मैदान पर स्टार्क द्वारा इसी तरह आऊट किए गए रोबी बर्न्स याद आ गए। इसके बाद उन्होंने केएल राहुल को आउट करने के लिए डबल स्ट्राइक की और रविचंद्रन अश्विन, हर्षित राणा और नितीश कुमार रेड्डी को आउट करने से पहले विराट कोहली का भी विकेट लिया।

FIRST BALL OF THE TEST! Mitchell Starc sends Adelaide into delirium. #AUSvIND | #PlayOfTheDay | @nrmainsurance pic.twitter.com/pIPwqlX3dJ

स्टार्क ने डिनर ब्रेक के दौरान प्रसारकों से कहा कि वास्तव में गेम दर गेम कुछ भी नहीं बदलता है, यह एक अच्छी शुरुआत थी। मुझे नहीं पता। मैं बता नहीं सकता। ऐसा महसूस हो रहा है कि गेंद अच्छी तरह से बाहर आ रही है; हमने उतना बुरा नहीं खेला; उन्होंने पर्थ में हमसे बेहतर खेला। स्टार्क के घातक स्पैल के कारण भारतीय टीम गुलाबी गेंद वाले टेस्ट में पहले दिन पकड़ बनाने में नाकामयाब रही। स्टार्क अब पिंक टेस्ट में सबसे अधिक पांच विकेट लेने का कारनामा कर चुके हैं। उन्होंने अपने प्रदर्शन पर कहा कि निश्चित रूप से आज उतनी मदद नहीं मिली। यह (गुलाबी गेंद) अजीब पैच से गुजरती है, ज्यादा कुछ नहीं करती। पहले दिन आप उम्मीद करते हैं कि थोड़ी सी घास के साथ ऐसा किया जाएगा। थोड़ा सा, हो सकता है कि हमारे अनुमान के अनुसार यह बाद में थोड़ा सूख जाए लेकिन पहले घंटे के अलावा जब हम थोड़े चौड़े थे तो हम अच्छे थे।

The inswinging peach of a yorker gets Mitchell Starc his fifth wicket!#AUSvIND | #DeliveredWithSpeed | @NBN_Australia pic.twitter.com/SwVIHFiNhK