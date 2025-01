सिडनी : ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने भारत पर 19 वर्षीय सलामी बल्लेबाज सैम कोन्स्टास (Sam Konstas) को डराने का आरोप लगाया। उक्त घटना पहले दिन की आखिरी गेंद पर हुई थी जब गेंद बुमराह के हाथ में थी। युवा सैम कोन्स्टास जो चौथे टेस्ट में पदार्पण करने के बाद से बार-बार दर्शकों के निशाने पर रहे हैं, भारतीय कप्तान के जाने से पहले कप्तान जसप्रीत बुमराह के साथ एक एनिमेटेड बातचीत में शामिल थे। विवाद की अगली ही गेंद पर बुमराह ने उस्मान ख्वाजा को आउट कर दिया। उत्साहित बुमराह ने साथियों संग जश्न मनाने की बजाय कोनस्टास की ओर अपना रुख कर लिया। इसमें बाद में भारतीय क्षेत्ररक्षक भी शामिल हो गए। बिना कुछ बोले कोनस्टास चेहरे को नीचे किए पवेलियन की ओर निकल पड़े।

मैकडॉनल्ड्स ने दिन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जाहिर तौर पर किसी विपक्षी को नॉन-स्ट्राइकर को इस तरह से घेरना नहीं चाहिए। हमें अपने खिलाड़ी की देखभाल का कर्तव्य सौंपा गया है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि सब ठीक है। बता दें कि मैच के आईसीसी रैफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने बीते मेलबर्न के मैदान पर कोनस्टास को कंधा मारने पर कोहली पर सख्ती बरती गई थी। कोहली को मैच फीस का 20 फीसदी जुर्माना देना पड़ा था। साथ ही उनपर एक डिमेरिट अंक भी लगा था। लेकिन कोनस्टास को घेरने के मामले को मैच रैफरी ने कोई तवज्जो नहीं दी।

उन्होंने बुमराह या किसी अन्य भारतीय खिलाड़ी से कोई बातचीत नहीं की। मैंने उनसे (कोन्स्टास) बातचीत की थी। मैंने पूछा था कि क्या आप ठीक है। जाहिर है, जिस तरह से भारत ने जश्न मनाया वह काफी डराने वाला था। मैकडॉनल्ड्स ने कहा कि भारतीयों के खिलाफ कोई जुर्माना या आरोप नहीं लगाने का आईसीसी का निर्णय उनकी प्रतिक्रिया को स्वीकार्य बनाता है। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि यह स्वीकार्य है क्योंकि इसमें कोई जुर्माना या दंड नहीं था। मैं इसे आईसीसी पर छोड़ दूंगा और जाहिर तौर पर एंडी पाइक्रॉफ्ट मैच रेफरी और अंपायर हैं। अगर उन्हें लगता है कि यह संतोषजनक है, तो मुझे लगता है कि यही है। हम बेंचमार्क के बीच खेल रहे हैं।

