क्राइस्टचर्च: भारत ए और न्यूजीलैंड ए के बीच खेले जा रहे दूसरे अनौपचारिक टेस्ट के तीसरे दिन भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन न्यूजीलैंड के निचले क्रम ने टीम की मुश्किलें बढ़ा दीं। मुकेश कुमार ने पांच विकेट झटके, जबकि मोहम्मद सिराज ने चार बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। इसके बावजूद न्यूजीलैंड ए ने पहली पारी में 424 रन बना दिए और भारत पर 78 रन की बढ़त हासिल कर ली। दिन का खेल खत्म होने तक भारत ए ने बिना विकेट गंवाए 32 रन बना लिए थे।

सिराज ने पहले सत्र में झटके तीन विकेट

तीसरे दिन न्यूजीलैंड ए ने अपनी पारी 218/3 के स्कोर से आगे बढ़ाई। दिन की शुरुआत में ही मोहम्मद सिराज ने मैथ्यू बॉयल को आउट कर भारत को बड़ी सफलता दिलाई। बॉयल ने 152 गेंदों पर 110 रन बनाए, जिसमें 14 चौके और एक छक्का शामिल था। इसके बाद सिराज ने दूसरी नई गेंद से डीन फॉक्सक्रॉफ्ट को एलबीडब्ल्यू आउट किया। उन्होंने 226 गेंदों पर 93 रन की पारी खेली। लंच से ठीक पहले सिराज ने ब्रेट रैंडेल को बोल्ड कर दिया।

मुकेश कुमार ने हासिल किया करियर का 12वां पांच विकेट हॉल

मुकेश कुमार ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ए की पारी को झकझोर दिया। उन्होंने विकेटकीपर बल्लेबाज मिचेल हे को 31 रन के निजी स्कोर पर आउट किया। इसके बाद क्रिस्टियन क्लार्क और फ्रेजर शीट के बीच साझेदारी को तोड़ने में भी अहम भूमिका निभाई। क्लार्क ने 41 रन बनाए, जबकि शीट ने 51 गेंदों पर 40 रन की पारी खेली। शीट का विकेट लेने के साथ ही मुकेश ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अपने करियर का 12वां पांच विकेट हॉल पूरा किया।

सिराज के कैच छोड़ने से बढ़ी भारत की परेशानी

न्यूजीलैंड ए की पारी का अंत काफी पहले हो सकता था, लेकिन मोहम्मद सिराज ने मिड-ऑफ पर जारोड मैके का आसान कैच छोड़ दिया। इसके बाद मैके और जेयडन लेनॉक्स ने भारतीय गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसाया। दोनों ने दसवें विकेट के लिए 149 गेंदों पर 55 रन की अहम साझेदारी की। मैके ने 75 गेंदों पर 33 रन बनाए, जबकि लेनॉक्स 97 गेंदों पर 32 रन बनाकर नाबाद लौटे।

न्यूजीलैंड ए ने बनाई 78 रन की बढ़त

वॉशिंगटन सुंदर ने आखिरकार मैके को बोल्ड कर इस साझेदारी को तोड़ा। हालांकि, तब तक न्यूजीलैंड ए की टीम पहली पारी में 424 रन बना चुकी थी। इस तरह उसने भारत ए पर 78 रन की बढ़त हासिल कर ली। भारतीय गेंदबाजी में मुकेश कुमार ने पांच, मोहम्मद सिराज ने चार और वॉशिंगटन सुंदर ने एक विकेट लिया। वहीं, आकाश दीप और मानव सुथार को कोई सफलता नहीं मिली।

यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन ने संभाली भारतीय पारी

78 रन से पिछड़ने के बाद भारत ए की दूसरी पारी शुरू हुई। यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन ने नई गेंद के सामने संभलकर बल्लेबाजी की और दिन का खेल खत्म होने तक टीम का कोई विकेट नहीं गिरने दिया। जायसवाल 38 गेंदों पर 20 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि सुदर्शन ने 28 गेंदों पर 11 रन बनाए। भारत ए ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 32/0 का स्कोर बना लिया था और अब वह न्यूजीलैंड ए से 46 रन पीछे है।