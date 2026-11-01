क्राइस्टचर्च: भारत ए और न्यूजीलैंड ए के बीच खेले जा रहे दूसरे अनौपचारिक टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन न्यूजीलैंड ए ने शानदार वापसी की है। भारतीय कप्तान ध्रुव जुरेल के शतक की बदौलत पहली पारी में 346 रन बनाने वाली भारत ए टीम को न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने कड़ी टक्कर दी। मैथ्यू बॉयल के नाबाद शतक और डीन फॉक्सक्रॉफ्ट के अर्धशतक की मदद से न्यूजीलैंड ए ने दिन का खेल खत्म होने तक तीन विकेट पर 218 रन बना लिए हैं।

मैथ्यू बॉयल के शतक से न्यूजीलैंड ए की वापसी

न्यूजीलैंड ए की ओर से मैथ्यू बॉयल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 107 रन बना लिए हैं। उन्होंने 148 गेंदों का सामना करते हुए अपनी पारी में 14 चौके और एक छक्का लगाया। भारतीय गेंदबाजों के शुरुआती हमलों के बाद बॉयल ने धैर्य के साथ बल्लेबाजी की और टीम को मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाई।

मुकेश कुमार ने झटके दो विकेट

भारत ए की ओर से मुकेश कुमार सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने अब तक 16 ओवर में 44 रन देकर दो विकेट हासिल किए हैं। वहीं, मोहम्मद सिराज ने 16 ओवर में 49 रन देकर एक विकेट लिया। वाशिंगटन सुंदर और आकाश दीप को कोई सफलता नहीं मिली। बॉयल और फॉक्सक्रॉफ्ट की साझेदारी ने भारतीय गेंदबाजों की मुश्किलें बढ़ा दीं।

ध्रुव जुरेल ने जड़ा शानदार शतक

इससे पहले भारत ए ने अपनी पहली पारी में 346 रन बनाए। कप्तान ध्रुव जुरेल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 171 गेंदों पर 105 रन की पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 11 चौके और तीन छक्के लगाए। पहले दिन 99 रन पर नाबाद लौटे जुरेल ने दूसरे दिन अपना शतक पूरा किया, लेकिन इसके बाद वह ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक सके।

दूसरे दिन के खेल के बाद भारत ए की स्थिति मजबूत

दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक न्यूजीलैंड ए ने तीन विकेट के नुकसान पर 218 रन बना लिए हैं। मैथ्यू बॉयल 107 और डीन फॉक्सक्रॉफ्ट 80 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। पहली पारी के आधार पर भारत ए के पास अभी 128 रन की बढ़त है। तीसरे दिन भारतीय गेंदबाजों की कोशिश जल्द से जल्द बाकी विकेट हासिल करने की होगी।