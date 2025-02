खेल डैस्क : इंटरनेशनल टी20 लीग में दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले डेविड वार्नर अपने ट्वंटी 20 क्रिकेट के 9वें शतक से चूक गए लेकिन उन्होंने अपनी टीम दुबई कैपिटल्स को प्लेऑफ में स्थान दिला दिया। इसके साथ ही अबू धाबी नाइट राइडर्स की प्लेऑफ की उम्मीदें धराशायी हो गईं। यदि दुबई कैपिटल्स अपना अगला गेम जीतता है तो वे अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच सकते हैं और क्वालीफायर 1 के लिए क्वालीफाई कर सकते हैं। दुबई कैपिटल्स के कप्तान सैम बिलिंग्स ने मैच जीतने के बाद कहा कि यह क्लिनिकल जीत थी। हमने यही तो मांगा था। इससे सचमुच प्रसन्न हूं। रिस्टस्पिन एक तरह का चीट कोड है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। शारजाह में यह स्पिनरों के लिए एक कब्रिस्तान हो सकता है। कैस ने गेंद को अच्छा स्पिन किया। भले ही उन्हें रन पड़ते हैं लेकिन हम उनके साथ जाएंगे और जिससे हमें फायदा होता है।

