स्पोर्ट्स डेस्क : अक्षर पटेल को इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए सूर्यकुमार यादव की जगह उप-कप्तानी सौंपी गई थी। लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार आगामी एशिया कप के लिए उनके हाथों से टी20 टीम की उप-कप्तानी छिन सकती है। गुजरात के इस ऑलराउंडर ने बल्ले से तो कुछ खास कमाल नहीं दिखाया, लेकिन उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ गेंद से अच्छा प्रदर्शन किया और 5 मैचों में 16.50 की औसत से छह विकेट लिए।

एक रिपोर्ट के अनुसार आगामी एशिया कप के लिए भारतीय टी20 टीम में सूर्यकुमार यादव की जगह शुभमन गिल को उप-कप्तान बनाया जा सकता है। एशिया कप 9 सितंबर से 28 सितंबर तक यूएई में खेला जाएगा। शुभमन ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में भारत का नेतृत्व किया था। पंजाब के इस बल्लेबाज ने सीरीज में 10 पारियों में 75.40 की औसत से सबसे ज्यादा 754 रन बनाए। भारत ने सीरीज 2-2 से बराबर करने के लिए काफी साहस और दृढ़ संकल्प दिखाया।

दिलचस्प बात यह है कि शुभमन ने जुलाई 2024 के बाद से टी20आई क्रिकेट नहीं खेला है। उन्होंने 21 टी20आई में 30.42 की औसत और 139.28 के स्ट्राइक रेट से 578 रन बनाए हैं। शुभमन की टीम में वापसी से अभिषेक शर्मा की शीर्ष क्रम में जगह खतरे में पड़ सकती है। संजू सैमसन के विकेटकीपर-बल्लेबाज के रूप में खेलने और पारी की शुरुआत करने की उम्मीद है। आईपीएल में सलामी बल्लेबाजी करने वाले शुभमन भी शीर्ष क्रम में उनके साथ शामिल हो सकते हैं। यशस्वी जायसवाल भी टीम में जगह बनाने की दौड़ में हैं।

