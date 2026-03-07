मुंबई: भारत के प्रतिष्ठित कॉरपोरेट गोल्फ प्लेटफॉर्म Business Today Golf का 26वां सीजन शानदार अंदाज में मुंबई में 6 मार्च 2026 को संपन्न हुआ। इस भव्य फिनाले में कई चैंपियन, बिजनेस लीडर्स और खास मेहमान शामिल हुए। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार प्रवीण सिंह परदेशी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस मौके पर खेल भावना, नेतृत्व और कॉरपोरेट जगत की भागीदारी का जश्न मनाया गया।

25 साल से अधिक समय से कॉरपोरेट गोल्फ का बड़ा मंच

पिछले 25 वर्षों से अधिक समय से Business Today Golf देश का सबसे प्रतिष्ठित कॉरपोरेट गोल्फ टूर्नामेंट बना हुआ है। यह मंच कॉरपोरेट जगत के बड़े निर्णय लेने वाले नेताओं को गोल्फ के मैदान पर एक साथ लाता है, जहां वे प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ नेटवर्किंग और विचारों का आदान-प्रदान भी करते हैं।

हैदराबाद से शुरू हुआ था 2025–26 सीजन

AU Small Finance Bank द्वारा प्रस्तुत Business Today Golf 2025–26 सीजन की शुरुआत 29 नवंबर 2025 को हैदराबाद में हुई थी। इस लॉन्च इवेंट में क्रिकेट के दिग्गज मोहम्मद अजहरुद्दीन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। इसके बाद टूर्नामेंट देश के सात बड़े बिजनेस शहरों में आयोजित किया गया।

कई शहरों में जुटे कॉरपोरेट लीडर्स

चार महीनों तक चले इस सीजन में चंडीगढ़, बेंगलुरु, कोच्चि, चेन्नई और गुरुग्राम जैसे शहरों में प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिसके बाद मुंबई में फाइनल मुकाबला हुआ। इस दौरान प्रतिभागियों को भारत के कई प्रतिष्ठित गोल्फ कोर्स पर खेलने और पेशेवर रिश्तों को मजबूत करने का अवसर मिला।

खेल और नेतृत्व का अनोखा संगम

अपने 26वें वर्ष में पहुंच चुका Business Today Golf केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि एक ऐसी परंपरा बन चुका है जहां उद्योग जगत के नेता, उद्यमी और नवाचारकर्ता एक साथ मिलकर प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ विचारों का आदान-प्रदान करते हैं।

खेल जगत के दिग्गज भी रहे हिस्सा

पिछले कई संस्करणों में इस मंच पर खेल जगत के कई दिग्गज भी नजर आए हैं। इनमें कपिल देव, सुरेश रैना, अजित आगरकर, शिव कपूर, गौरव बजाज और मदन लाल जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इन खिलाड़ियों की मौजूदगी ने टूर्नामेंट की प्रतिष्ठा और आकर्षण को और बढ़ाया है।

यादगार अंदाज में खत्म हुआ सीजन

मुंबई में आयोजित फिनाले के साथ Business Today Golf के 26वें सीजन का सफल समापन हुआ। इस टूर्नामेंट ने एक बार फिर साबित किया कि यह मंच कॉरपोरेट नेटवर्किंग और खेल भावना का अनोखा संगम है। अब सभी की नजरें इसके अगले सीजन पर टिकी हैं, जो एक बार फिर रोमांच और प्रतिस्पर्धा से भरपूर होने की उम्मीद है।