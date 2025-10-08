स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने हाल ही में एक साहसिक फैसला लेते हुए रोहित शर्मा को हटाकर शुभमन गिल को भारत का वनडे कप्तान नियुक्त किया है। इस कदम से रोहित का कप्तानी कार्यकाल समाप्त हो गया है, जिसके दौरान उन्होंने भारत को तीन ICC फाइनल में पहुंचाया है जिनमें से दो में उन्हें जीत मिली है। हालांकि इस कदम से रोहित के भारतीय टीम में भविष्य पर भी सवालिया निशान लग गया है, लेकिन उनके पूर्व साथी और पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनोज तिवारी ने रोहित से अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए संन्यास की घोषणा करने का आग्रह किया है।

तिवारी ने एक इंटरव्यू कहा, 'मुझे नहीं लगता कि वह (रोहित) अब उनकी योजनाओं में हैं। अब सब कुछ उनके प्रदर्शन पर निर्भर करता है। अगर मैं रोहित शर्मा होता, तो इसके बाद संन्यास लेने के बारे में सोचता। उनके जैसा खिलाड़ी इस तरह के अपमान के लायक नहीं है।'

तिवारी ने तर्क दिया कि कप्तान के रूप में रोहित के परिणाम इस लायक नहीं थे कि उन्हें पद से हटाया जाए। उन्होंने कहा, 'उन्होंने सिर्फ एक आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती - उन्होंने दो जीतीं। वनडे विश्व कप में भी वह जीत के बहुत करीब पहुंच गए थे, कप्तान और खिलाड़ी, दोनों के तौर पर शानदार प्रदर्शन किया। और यह भी न भूलें - उनके नाम 5 आईपीएल ट्रॉफी हैं। इतना सब होने के बाद उनके साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल सही नहीं है। निजी तौर पर, मुझे नहीं लगता कि इस तरह का अपमान सहने के बाद उन्हें पद पर बने रहना चाहिए। तिवारी ने आगे कहा, 'अगर आप मुझसे पूछें, तो उन्हें बाहर करने से पहले, बेहतर होगा कि वह खुद ही पद छोड़ दें - कम से कम इस तरह, वह अपनी गरिमा बरकरार रख सकेंगे।'

भारत के वनडे कप्तान के रूप में रोहित शर्मा का रिकॉर्ड अपने आप में बहुत कुछ कहता है। उनका 75 का जीत प्रतिशत, 10 से ज़्यादा वनडे मैच खेलने वाले किसी भी भारतीय कप्तान में सर्वश्रेष्ठ है। रोहित के नेतृत्व में भारत ने विश्व कप 2023 के फाइनल में अजेय बढ़त हासिल की और बिना कोई मैच हारे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब भी जीता। हालांकि उनके भविष्य और 50 ओवरों के विश्व कप में खेलने की उनकी उम्मीदों पर संदेह बना हुआ है। 2027 तक, रोहित अभी भी भारतीय वनडे टीम का हिस्सा हैं। वह अक्टूबर के अंत में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज़ में भारत के लिए खेलते हुए वापसी करने के लिए तैयार हैं।