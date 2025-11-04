दुबई : आईसीसी ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की “टीम ऑफ द टूर्नामेंट” की घोषणा की जिसमें भारत की तीन खिलाड़ियों स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा और जेमिमा रोड्रिग्स को शामिल किया गया है। इन तीनों खिलाड़ियों ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को फाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। इस टीम में उपविजेता दक्षिण अफ्रीका, विजेता ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की खिलाड़ियों का भी जबरदस्त प्रतिनिधित्व रहा, जबकि पाकिस्तान की विकेटकीपर सिदरा नवाज़ ने भी अपनी जगह बनाई।

भारत की तीन शेरनियों ने दिखाया दम

भारतीय बल्लेबाज स्मृति मंधाना, जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में अपनी क्लासिक बैटिंग से प्रभावित किया, टीम ऑफ द टूर्नामेंट में ओपनिंग पोजीशन पर शामिल की गईं। उन्होंने लीग स्टेज में न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक जड़ा और पूरे टूर्नामेंट में 434 रन (औसत 54.25) बनाए। उनकी निरंतरता और शांत स्वभाव ने भारत की बल्लेबाजी को मजबूती दी।

मंधाना के साथ जेमिमा रोड्रिग्स भी टीम में शामिल हुईं, जिन्होंने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 127 रन की मैच-विनिंग पारी* खेलकर भारत को फाइनल में पहुंचाया था। जेमिमा का प्रदर्शन भारत के लिए निर्णायक रहा और उन्होंने दबाव भरे मौकों पर असाधारण संयम दिखाया।

तीसरी भारतीय खिलाड़ी दीप्ति शर्मा ने गेंदबाजी विभाग में जलवा बिखेरा। उन्होंने 22 विकेट लेकर टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज का खिताब अपने नाम किया। फाइनल में भी उनका जादू बरकरार रहा, जहां उन्होंने सटीक गेंदबाजी से विरोधी बल्लेबाजों पर नियंत्रण बनाए रखा।

दक्षिण अफ्रीकी कप्तान वोल्वार्ड्ट का दबदबा

टूर्नामेंट की उपविजेता टीम दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट को कप्तान और ओपनर दोनों के रूप में शामिल किया गया। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 571 रन (औसत 71.37) बनाए और महिला वर्ल्ड कप इतिहास की सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गईं। वोल्वार्ड्ट ने सेमीफाइनल और फाइनल दोनों में लगातार शतक लगाए, जिससे उनके नेतृत्व और बल्लेबाजी की गुणवत्ता साफ झलकती है।

उनकी टीम की मैरिज़ेन कैप और नादिन डी क्लर्क को भी जगह मिली। कैप ने बल्ले और गेंद दोनों से बेहतरीन प्रदर्शन किया दो अर्धशतक और 12 विकेट, जिसमें इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में 5 विकेट शामिल हैं। वहीं, नादिन ने भारत के खिलाफ 54 गेंदों पर 84 नाबाद रन बनाए और पूरे टूर्नामेंट में 9 विकेट भी हासिल किए।

ऑस्ट्रेलिया की ताकतवर तिकड़ी

विजेता ऑस्ट्रेलिया की ओर से एशले गार्डनर, एनाबेल सदरलैंड और अलाना किंग टीम में शामिल की गईं। गार्डनर ने मिडिल ऑर्डर में स्थिरता दी और दो शतक जमाए, साथ ही 7 विकेट भी लिए। सदरलैंड ने 17 विकेट चटकाए और इंग्लैंड के खिलाफ नाबाद 98 रन की पारी खेली, जिससे ऑस्ट्रेलिया को महत्वपूर्ण जीत मिली। स्पिनर अलाना किंग ने लीग स्टेज में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 7 विकेट लेकर महिला वर्ल्ड कप के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़े दर्ज किए।

इंग्लैंड और पाकिस्तान का योगदान

इंग्लैंड की सोफी एक्लेस्टोन ने अपनी शानदार स्पिन गेंदबाजी से टीम ऑफ द टूर्नामेंट में जगह बनाई। उन्होंने 16 विकेट (औसत 14.25) लिए, जिनमें श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चार-चार विकेट शामिल थे। उनकी टीम की साथी नेट साइवर-ब्रंट को 12वें खिलाड़ी के रूप में चुना गया, जिन्होंने अपने पहले विश्व कप में 262 रन और 9 विकेट का योगदान दिया।

पाकिस्तान की सिदरा नवाज़ को विकेटकीपर के रूप में टीम में शामिल किया गया। उन्होंने टूर्नामेंट में 3 कैच और 4 स्टंपिंग कीं, जिनमें भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर का शानदार कैच और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ त्वरित स्टंपिंग शामिल रही।

चयन पैनल और टीम सूची

टीम का चयन एक प्रतिष्ठित पैनल ने किया जिसमें इयान बिशप, मेल जोन्स, ईसा गुहा, गौरव सक्सेना (ICC जनरल मैनेजर – इवेंट्स और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस) और पत्रकार एस्टेले वासुदेवन शामिल थे।

ICC महिला क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट की टीम :

स्मृति मंधाना, लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, मारिज़ेन कैप, एशले गार्डनर, दीप्ति शर्मा, एनाबेल सदरलैंड, नादिन डी क्लर्क, सिदरा नवाज़ (विकेटकीपर), अलाना किंग, सोफी एक्लेस्टोन, नेट साइवर-ब्रंट (12वीं खिलाड़ी)