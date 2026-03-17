स्पोर्ट्स डेस्क : फरवरी 2026 के लिए ICC मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड की नॉमिनेशन लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें कोई भी भारतीय खिलाड़ी शामिल नहीं है। इस फैसले ने क्रिकेट फैंस को हैरान कर दिया है, क्योंकि हाल के समय में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन काफी प्रभावशाली रहा है।

पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान बने दावेदार

पाकिस्तान के ओपनर साहिबजादा फरहान इस लिस्ट में सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। उन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 383 रन बनाए। उनका औसत 76.60 और स्ट्राइक रेट 160.25 रहा, जो उन्हें टूर्नामेंट का टॉप स्कोरर बनाता है। इस दौरान उन्होंने विराट कोहली के 2014 के 319 रनों के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया।

विल जैक्स का ऑलराउंड प्रदर्शन

इंग्लैंड के ऑलराउंडर विल जैक्स ने भी फरवरी में शानदार खेल दिखाया। उन्होंने 226 रन बनाए और साथ ही 9 विकेट भी लिए। सेमीफाइनल में भारत के खिलाफ उन्होंने तेज 35 रन बनाए, हालांकि इंग्लैंड टीम लक्ष्य से 7 रन पीछे रह गई। जैक्स को पूरे टूर्नामेंट में 4 बार ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ अवॉर्ड भी मिला।

USA के शाल्कविक का दमदार प्रदर्शन

अमेरिका के तेज गेंदबाज शैडली वान शाल्कविक भी इस लिस्ट में शामिल हैं। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 13 विकेट लिए और अपनी टीम के लिए अहम भूमिका निभाई। भारत के खिलाफ मैच में उनका प्रदर्शन खास रहा, जहां उन्होंने 4 विकेट लेकर भारतीय टॉप ऑर्डर को झकझोर दिया।

संजू सैमसन को नहीं मिली जगह

ICC की इस लिस्ट में संजू सैमसन का नाम नहीं होने पर फैंस ने सवाल उठाए हैं। कई लोगों का मानना है कि उनके हालिया प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें नॉमिनेशन में शामिल किया जाना चाहिए था।

निष्कर्ष

ICC की फरवरी प्लेयर ऑफ द मंथ लिस्ट में भारतीय खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी ने चर्चा छेड़ दी है। अब देखना होगा कि इन तीनों में से कौन यह प्रतिष्ठित अवॉर्ड अपने नाम करता है।