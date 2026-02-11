नई दिल्ली : आईसीसी द्वारा जारी ताज़ा टी20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा कायम है। टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा बल्लेबाजों की रैंकिंग में नंबर-1 स्थान पर बरकरार हैं, जबकि वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजों की सूची में शीर्ष पर बने हुए हैं। वहीं जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रज़ा ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में नंबर-1 बन गए हैं।

बल्लेबाजों में अभिषेक शर्मा का दबदबा

अभिषेक शर्मा 909 रेटिंग अंकों के साथ पहले स्थान पर कायम हैं। उनके बाद इंग्लैंड के फिल सॉल्ट (821), पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान (769), जोस बटलर (766) और श्रीलंका के पथुम निसंका (754) क्रमशः दूसरे से पांचवें स्थान पर हैं।

रैंकिंग में अन्य खिलाड़ियों ने भी छलांग लगाई है। न्यूजीलैंड के टिम सीफर्ट एक स्थान ऊपर चढ़कर आठवें नंबर पर पहुंच गए हैं। श्रीलंका के कुसल मेंडिस छह स्थान की छलांग लगाकर 12वें स्थान पर हैं। स्कॉटलैंड के जॉर्ज मुंसी सात पायदान ऊपर चढ़कर संयुक्त 23वें, भारत के ईशान किशन सात स्थान ऊपर 25वें और नीदरलैंड्स के माइकल लेविट छह स्थान ऊपर 27वें स्थान पर पहुंच गए हैं।

गेंदबाजों में चक्रवर्ती नंबर-1

गेंदबाजों की रैंकिंग में वरुण चक्रवर्ती मामूली बढ़त के साथ पाकिस्तान के अबरार अहमद से आगे शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं। टॉप-10 में श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा एक स्थान ऊपर चढ़कर पांचवें नंबर पर पहुंचने वाले एकमात्र बड़े बदलाव रहे।

टॉप-10 के बाहर भी कई खिलाड़ियों ने उल्लेखनीय प्रगति की है। भारत के अर्शदीप सिंह तीन स्थान ऊपर चढ़कर 11वें स्थान पर हैं। सलमान मिर्जा नौ स्थान की छलांग लगाकर 13वें, ब्रैड इवांस 16 स्थान ऊपर संयुक्त 15वें, मिचेल सैंटनर चार स्थान ऊपर संयुक्त 19वें और ब्रैडली करी 25 स्थान की बड़ी छलांग लगाकर 24वें स्थान पर पहुंच गए हैं।

सिकंदर रज़ा बने नंबर-1 ऑलराउंडर

ऑलराउंडर्स की सूची में जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रज़ा ने एक स्थान की छलांग लगाकर नंबर-1 पोजीशन हासिल कर ली है। उन्होंने पाकिस्तान के सैम अयूब को पीछे छोड़ा।

टी20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे की शानदार शुरुआत का फायदा रज़ा को मिला। कोलंबो में ओमान के खिलाफ मुकाबले में रज़ा ने चार किफायती ओवर में 1/17 का प्रदर्शन किया और बाद में विजयी रन बनाकर टीम को आठ विकेट से जीत दिलाई। इस प्रदर्शन ने उन्हें दोबारा शीर्ष स्थान दिलाया, जिसे उन्होंने पहली बार पिछले साल के अंत में हासिल किया था।

आईसीसी की ताज़ा रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ियों की निरंतरता और जिम्बाब्वे के रज़ा की वापसी ने टी20 क्रिकेट में रोमांच और बढ़ा दिया है।