स्पोर्ट्स डेस्क : आईसीसी वनडे रैंकिंग में एक बार फिर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच समाप्त हुई वनडे सीरीज के बाद जारी हुई नई रैंकिंग में विराट कोहली से नम्बर 1 वनडे बल्लेबाज का ताज छिन गया है। न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज डेरिल मिचेल ने शानदार प्रदर्शन का इनाम पाते हुए इतिहास रच दिया है। मिचेल न केवल नंबर-1 बल्लेबाज बने हैं, बल्कि उन्होंने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग भी हासिल कर ली है।

डेरिल मिचेल का ऐतिहासिक छलांग

न्यूजीलैंड के भरोसेमंद मिडिल-ऑर्डर बल्लेबाज़ डेरिल मिचेल ने आईसीसी वनडे रैंकिंग में बड़ा मुकाम हासिल किया है। भारत के खिलाफ हालिया सीरीज़ में लगातार प्रभावशाली पारियों के दम पर मिचेल अब दुनिया के नंबर-1 वनडे बल्लेबाज़ बन गए हैं। पिछली रैंकिंग में वे विराट कोहली से केवल एक अंक पीछे दूसरे स्थान पर थे, लेकिन इस बार उन्होंने न सिर्फ बढ़त बनाई, बल्कि मजबूत अंतर से शीर्ष स्थान पर कब्जा जमा लिया। मिचेल की मौजूदा रेटिंग 845 हो गई है, जो उनके वनडे करियर की अब तक की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग मानी जा रही है। इस बढ़त को देखते हुए आने वाले कुछ हफ्तों में उन्हें नंबर-1 स्थान से हटाना किसी भी बल्लेबाज़ के लिए आसान नहीं होगा।

विराट कोहली को लगा झटका

भारतीय क्रिकेट के सुपरस्टार विराट कोहली के लिए यह हफ्ता मिला-जुला रहा। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ के आखिरी वनडे में शानदार शतक लगाने के बावजूद कोहली टीम को जीत नहीं दिला सके। भारत ने मैच और सीरीज़ दोनों गंवाई, जिसका असर उनकी रैंकिंग पर भी पड़ा। कोहली एक सप्ताह पहले ही आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर-1 बने थे, लेकिन अब वे दूसरे स्थान पर खिसक गए हैं। उनकी मौजूदा रेटिंग 795 है, जो पिछले सप्ताह के मुकाबले बेहतर जरूर है, लेकिन डेरिल मिचेल की जबरदस्त बढ़त के सामने कम साबित हुई।

रोहित शर्मा की रैंकिंग में गिरावट

इस अपडेट में भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को भी नुकसान उठाना पड़ा है। वे अब एक पायदान फिसलकर चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। रोहित ने पूरी भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज़ में संघर्ष किया और उनके बल्ले से एक भी अर्धशतक नहीं निकला। तीन मैचों की सीरीज में रोहित शर्मा केवल 61 रन ही बना सके, जिसके कारण उनकी रेटिंग घटकर 757 रह गई है। गौरतलब है कि सीरीज शुरू होने से पहले रोहित ही नंबर-1 बल्लेबाज़ थे।

इब्राहिम जादरान ने मारी बाजी

इस बीच अफगानिस्तान के युवा बल्लेबाज़ इब्राहिम जादरान ने भी रैंकिंग में फायदा उठाया है। वे अब तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं और उनकी रेटिंग 764 हो गई है। लगातार अच्छे प्रदर्शन के चलते जादरान ने खुद को विश्व क्रिकेट के शीर्ष बल्लेबाज़ों में शामिल कर लिया है।

ICC ODI Rankings : टॉप 5 बल्लेबाज

डेरिल मिचेल – 845 रेटिंग

विराट कोहली – 795 रेटिंग

इब्राहिम जादरान – 764 रेटिंग

रोहित शर्मा – 757 रेटिंग

शुभमन गिल – 723 रेटिंग