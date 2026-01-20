ढाका (बांग्लादेश) : युवा और खेल सलाहकार आसिफ नजरुली के अनुसार बांग्लादेश ने मंगलवार को ICC द्वारा भारत में होने वाले आगामी ICC T20 विश्व कप 2026 में उनकी भागीदारी के संबंध में लगाई गई 'अनुचित शर्तों' को खारिज कर दिया। बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिज़ुर रहमान को आगामी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 से बाहर किए जाने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने यह साफ कर दिया कि टीम मौजूदा परिस्थितियों में भारत में नहीं खेलेगी।

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) और BCB अधिकारियों के बीच कई दौर की बातचीत के बावजूद कोई समाधान नहीं निकला है, जिससे आगामी टी20 विश्व कप में बांग्लादेश की भागीदारी का भविष्य अनिश्चित हो गया है। मंगलवार को सचिवालय में बोलते हुए आसिफ नजरुली ने कहा, 'अगर ICC भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दबाव में आकर हम पर अनुचित शर्तें लगाता है, तो हम उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ऐसे उदाहरण हैं, जब भारत ने पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर दिया था, तो ICC ने जगह बदल दी थी। हमने उचित रूप से जगह बदलने के लिए कहा है।'

इससे पहले BCB ने इस बात से इनकार किया था कि ICC ने उन्हें 7 फरवरी से शुरू होने वाले टी20 विश्व कप में अपनी भागीदारी पर फैसला करने के लिए 21 जनवरी की समय सीमा दी थी, मीडिया समिति के अध्यक्ष अमजद हुसैन ने कहा था कि उनके लिए 'कोई खास तारीख' तय नहीं की गई है। ICC सूत्रों के अनुसार क्रिकेट की विश्व शासी निकाय ने पहले BCB को बुधवार (21 जनवरी) तक यह अंतिम फैसला देने के लिए अल्टीमेटम दिया था कि वे आगामी ICC विश्व कप के लिए बांग्लादेश क्रिकेट टीम को भारत भेजेंगे या नहीं।

अगर BCB अपनी टीम को भारत भेजने से इनकार करता है, तो ICC एक रिप्लेसमेंट टीम का नाम दे सकता है और मौजूदा रैंकिंग के अनुसार, यह स्कॉटलैंड हो सकता है। सूत्रों ने बताया कि T20 विश्व कप 7 फरवरी से शुरू होगा। हालांकि, ढाका में मीडिया से बात करते हुए अमजद ने डेली स्टार के हवाले से कहा, 'पिछले शनिवार 17 जनवरी को ICC का एक प्रतिनिधि आया था और हमारे क्रिकेट बोर्ड के प्रतिनिधियों ने उसके साथ एक मीटिंग की। वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने के बारे में, वेन्यू को लेकर एक मुद्दा था, और हमने उन्हें वहां खेलने में अपनी अनिच्छा के बारे में बताया।'

अमजद ने कहा, 'हमने एक वैकल्पिक वेन्यू का अनुरोध किया और हमने प्रतिनिधियों के साथ विस्तार से चर्चा की। उन्होंने हमसे कहा कि वे ICC को मुद्दों के बारे में बताएंगे और बाद में हमें फैसले के बारे में बताएंगे। इन बातचीत के संबंध में, उन्होंने कोई खास तारीख या यह नहीं बताया कि वे हमें कब बताएंगे। उन्होंने बस हमसे कहा कि अगली चर्चा कब होगी, वे हमें बता देंगे। धन्यवाद।'

दूसरी ओर ICC मूल शेड्यूल में कोई बदलाव न करने पर कायम है जिसमें बांग्लादेश ग्रुप C में इटली, न्यूजीलैंड, वेस्टइंडीज और नेपाल के साथ है। तीन हफ्तों से कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है और बांग्लादेश का वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला मैच 7 फरवरी को कोलकाता में सिर्फ तीन हफ्ते दूर है। वे कोलकाता के मशहूर ईडन गार्डन्स में दो और ग्रुप स्टेज मैच खेलेंगे जिसके बाद उनका आखिरी ग्रुप स्टेज मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा।

शनिवार को बातचीत के दौरान यह भी पता चला कि ICC बांग्लादेश और आयरलैंड के ग्रुप बदलने पर सहमत नहीं हुआ, जिससे बांग्लादेश ग्रुप B में चला जाता और उन्हें अपने शुरुआती मैच श्रीलंका में खेलने पड़ते। यह भी समझा जाता है कि ICC ने BCB को आश्वासन दिया है कि भारत से बांग्लादेश टीम को कोई सुरक्षा खतरा नहीं है। ICC सूत्रों ने सोमवार को कहा था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सुरक्षा विशेषज्ञों द्वारा किए गए स्वतंत्र जोखिम आकलन से यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि बांग्लादेश भारत में अपने निर्धारित T20 वर्ल्ड कप मैच नहीं खेल सकता है, यह देखते हुए कि भारत में टूर्नामेंट के लिए कुल सुरक्षा जोखिम को कम से मध्यम आंका गया है, जो कई प्रमुख वैश्विक खेल आयोजनों के प्रोफाइल के अनुरूप है।

सूत्रों ने कहा कि स्वतंत्र जोखिम आकलन में बांग्लादेश टीम, उसके अधिकारियों, या भारत में मैच स्थलों के लिए कोई विशेष या सीधा खतरा नहीं पाया गया। उन्होंने कहा कि पेशेवर सलाह के आधार पर, कोलकाता और मुंबई में बांग्लादेश के निर्धारित मैचों से जुड़े जोखिम को कम से मध्यम आंका गया है जिसमें ऐसे जोखिमों का कोई संकेत नहीं है जिन्हें स्थापित सुरक्षा योजना और शमन उपायों के माध्यम से प्रभावी ढंग से प्रबंधित नहीं किया जा सकता है। सूत्रों ने बताया कि ICC को बांग्लादेश के ICC पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेने के बारे में हाल के दिनों में की गई पब्लिक टिप्पणियों की जानकारी है जिसमें ICC के सिक्योरिटी रिस्क असेसमेंट का भी जिक्र है।