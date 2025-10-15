स्पोर्ट्स डेस्क : अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) की ताजा रैंकिंग अपडेट में भारतीय और अफगान खिलाड़ियों ने शानदार छलांग लगाई है। अफगानिस्तान के सलामी बल्लेबाज इब्राहिम जदरान ने वनडे बल्लेबाज़ों की सूची में विराट कोहली और रोहित शर्मा को पछाड़ दिया है, जबकि भारतीय युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। इसके साथ ही कुलदीप यादव और राशिद खान जैसे स्पिनरों ने भी अपनी रैंकिंग में बड़ा सुधार किया है।

जायसवाल ने साबित किया क्लास, बने भारत के नंबर 1 टेस्ट बल्लेबाज

वेस्टइंडीज़ के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले यशस्वी जायसवाल भारत की बल्लेबाजी लाइन-अप में नई पहचान बनते जा रहे हैं। दिल्ली टेस्ट में पहली पारी में खेले गए 175 रनों की शानदार पारी ने उन्हें टेस्ट रैंकिंग में दो स्थान ऊपर पहुंचाया है। अब जायसवाल पांचवें स्थान पर हैं, जो किसी भी भारतीय बल्लेबाज के लिए इस समय सर्वश्रेष्ठ पोजीशन है। युवा बल्लेबाज का यह लगातार प्रदर्शन दर्शाता है कि भारत को भविष्य के लिए एक लंबी रेस का धावक मिल चुका है।

कुलदीप यादव की स्पिन का जलवा, सात पायदान की छलांग

भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव ने भी टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में धमाकेदार वापसी की है। वेस्टइंडीज़ के खिलाफ दूसरे टेस्ट में कुलदीप ने दोनों पारियों में कुल आठ विकेट लेकर मैच भारत की झोली में डाल दिया था। इस प्रदर्शन के दम पर वह अब 14वें स्थान पर पहुंच गए हैं। कुलदीप की स्पिन और सटीक लाइन-लेंथ ने उन्हें टीम इंडिया के लिए एक बार फिर अपरिहार्य बना दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यही फॉर्म जारी रहा तो वह जल्द ही टॉप-10 में लौट सकते हैं।

इब्राहिम ज़दरान की ऐतिहासिक छलांग, कोहली-रोहित से आगे निकले

अफगानिस्तान के उभरते हुए बल्लेबाज़ इब्राहिम ज़दरान ने बांग्लादेश के खिलाफ शानदार 213 रनों की पारी खेलकर वनडे रैंकिंग में नया इतिहास रचा। उन्होंने आठ स्थान की छलांग लगाते हुए दूसरे स्थान पर कब्जा कर लिया है।

इब्राहिम के अब 764 रेटिंग अंक हैं, जो विराट कोहली (736) और रोहित शर्मा (756) दोनों से ज़्यादा हैं। यह पहली बार है जब किसी अफगान बल्लेबाज ने वनडे रैंकिंग में इतना ऊँचा स्थान हासिल किया है।

राशिद खान बने नंबर-1 गेंदबाज, उमरजई ने भी मारी बाजी

स्पिन के जादूगर राशिद खान ने एक बार फिर साबित किया कि वह सीमित ओवरों के बेताज बादशाह हैं। बांग्लादेश के खिलाफ तीन मैचों में 11 विकेट लेकर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के केशव महाराज को पछाड़ते हुए वनडे गेंदबाज़ों की रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया। इसके साथ ही ऑलराउंडर अजमतुल्लाह उमरजई ने भी रैंकिंग में इतिहास रच दिया है। उन्होंने बांग्लादेश सीरीज में सात विकेट और 60 रन बनाकर वनडे ऑलराउंडरों की रैंकिंग में नंबर वन स्थान हासिल किया है।

भारत और अफगानिस्तान के लिए सुनहरा दौर

आईसीसी की इस रैंकिंग अपडेट ने साफ़ कर दिया है कि भारतीय क्रिकेट का युवा दौर और अफगानिस्तान क्रिकेट का उभरता युग दोनों अपने चरम पर हैं। जायसवाल और कुलदीप जैसे खिलाड़ी भारत की टेस्ट ताकत को नया रूप दे रहे हैं, वहीं इब्राहिम ज़दरान और राशिद खान जैसी प्रतिभाएँ अफगानिस्तान को विश्व क्रिकेट की नई शक्ति बना रही हैं।