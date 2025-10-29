नई दिल्ली : वेस्टइंडीज के पूर्व तेज गेंदबाज इयान बिशप का मानना है कि मेजबान भारत को बृहस्पतिवार को महिला वनडे विश्व कप सेमीफाइनल में मजबूत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक अतिरिक्त गेंदबाज के साथ उतरना चाहिए। भारत और ऑस्ट्रेलिया बृहस्पतिवार को नवी मुंबई में दूसरे सेमीफाइनल में भिड़ेंगे। भारतीय टीम पिछले काफी समय से पांच बल्लेबाजों, एक विकेटकीपर और पांच गेंदबाजों (जिनमें से तीन ऑलराउंडर हैं) के संयोजन के साथ मैच में उतर रही है।

विश्व कप से पहले यह संयोजन कारगर दिख रहा था लेकिन दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ लीग चरण की हार में इसकी कमियां उजागर हुईं। भारत को इसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने जरूरी मैच में तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर अमनजोत कौर की जगह विशेषज्ञ तेज गेंदबाज रेणुका ठाकुर को लाने के लिए मजबूर होना पड़ा।

‘जियो स्टार' विशेषज्ञ बिशप ने दूसरे सेमीफाइनल की पूर्व संध्या पर कहा, ‘मैं चाहूंगा कि भारत के पास गेंदबाजी में अतिरिक्त गहराई हो और बल्लेबाजों को जिम्मेदारी लेने का मौका मिले, चाहे संयोजन कुछ भी हो। ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी की गहराई को देखते हुए मैं गेंदबाजी में एक अतिरिक्त विकल्प चाहूंगा। मुझे इतने बड़े मैच में काम चलाऊ गेंदबाज पसंद नहीं हैं। ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों का समर्थन करें, वे रन बनाने में माहिर हैं लेकिन गेंदबाजी में हमेशा एक विकल्प मौजूद रहना चाहिए क्योंकि डीवाई पाटिल स्टेडियम की पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी है।'

भारतीय टीम को इस मैच से पहले सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल के चोटिल होने से बड़ा झटका लगा है। टीम में उनकी जगह शेफाली वर्मा को शामिल किया गया है। इस 58 साल के पूर्व खिलाड़ी ने कहा, ‘मुझे उम्मीद है कि वह अपने खेल में सुधार के लिए मेहनत कर के आ रही है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पिछले कुछ मैचों में वह लय में नहीं दिखी है। लेकिन यह एक मौका है और उसे इसका फायदा उठाने की मानसिकता के साथ आना चाहिए।'

बिशप ने भारतीय टीम को आक्रामक रवैये के साथ मैदान में उतरने की सलाह देते हुए कहा, ‘मैं भारत जैसी टीमों को और ज्यादा आक्रामक होते देखना चाहता हूं। एक विकेट लेने के बाद उन्हें अगला विकेट गिरने का इंतजार करने की जगह क्षेत्ररक्षकों को ऐसे तैनात करना चाहिए कि बल्लेबाज आसानी से रन नहीं चुरा सके।'