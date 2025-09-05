जोहान्सबर्ग (दक्षिण अफ्रीका) : प्यार से 'बेबी एबी' कहे जाने वाले दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस का कहना है कि एबी डिविलियर्स से तुलना होना उनके लिए हमेशा से एक विशेषाधिकार रहा है, बोझ नहीं। इस साल टी20 में ब्रेविस शानदार फॉर्म में हैं और उन्होंने 30 पारियों में 43.26 की औसत और 186.32 के जबरदस्त स्ट्राइक रेट से अब तक 995 रन बनाए हैं जिसमें 6 अर्धशतक और एक शतक शामिल हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 125* रहा है।

ब्रेविस ने डिविलियर्स के यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा, '(अंडर-19 विश्व कप 2022) यहीं जब मैंने भारत के खिलाफ 50 रन बनाए थे, तो मेरे एक दोस्त ने एक छोटा सा बोर्ड पकड़ा हुआ था जिस पर 'बेबी एबी' लिखा था। तब से मैं लोगों को बताता आ रहा हूं कि यह कभी बोझ नहीं रहा और न ही मैंने कभी दबाव महसूस किया, क्योंकि मेरे लिए यह सबसे खास चीजों में से एक था। मैंने हमेशा आपको (डिविलियर्स) आदर्श माना है और आज भी आपसे बहुत कुछ सीखता हूं। तुलना किए जाने को मैं एक बड़े सम्मान की तरह देखता हूं।'

आईसीसी अंडर-19 विश्व कप के 2021-22 संस्करण में ब्रेविस 6 मैचों में 84.33 की औसत और 90.19 के स्ट्राइक रेट से 506 रन बनाकर टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। इस प्रतियोगिता में इस युवा दाएं हाथ के बल्लेबाज ने 3 अर्द्धशतक और दो शतक लगाए और इस आयोजन में उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 138 रन रहा।

इस साल इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) सीजन में ब्रेविस CSK के निराशाजनक निचले स्तर के सीजन के कुछ सकारात्मक खिलाड़ियों में से एक थे जिन्होंने छह इनिंग्स में 37.50 की औसत से 225 रन बनाए जिसमें 180.00 का स्ट्राइक रेट और दो अर्धशतक शामिल थे। वह चोटिल गेंदबाज गुरजनप्रीत सिंह की जगह आए थे। ब्रेविस 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस (MI) के साथ दो सीजन खेलने के बाद CSK में आए और 10 मैचों में 23.00 की औसत से 230 रन बनाए जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 49 रहा।