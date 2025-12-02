स्पोर्ट्स डेस्क : ऑस्ट्रेलिया के ओपनर उस्मान ख्वाजा पीठ की समस्या के कारण इस हफ्ते ब्रिस्बेन में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे एशेज टेस्ट से बाहर हो गए हैं, टीम ने मंगलवार को यह जानकारी दी। इससे पहले फिटनेस समस्याओं के कारण पैट कमिंस और जोश हेजलवुड भी बाहर हैं। ख्वाजा पीठ में ऐंठन के कारण पर्थ में सीरीज के पहले मैच में दोनों पारियों में ओपनिंग नहीं कर पाए थे और सोमवार को ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर नेट्स में उन्हें थोड़ी परेशानी हुई, जहां गुरुवार से दूसरा टेस्ट शुरू हो रहा है।

38 साल के ख्वाजा की जगह टीम में कोई और नहीं आएगा जिससे इस बात की संभावना बढ़ गई है कि ट्रैविस हेड टॉप ऑर्डर में बने रहेंगे, जिन्होंने पर्थ में एक कामचलाऊ ओपनर के तौर पर 123 रन की शानदार पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया को आठ विकेट से जीत दिलाई थी।

डेविड वॉर्नर के रिटायर होने के बाद से लगभग दो साल से मार्नस लाबुशेन और स्टीव स्मिथ दोनों को ओपनर के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, लेकिन स्मिथ ने सोमवार को कहा कि दोनों में से कोई भी यह रोल दोबारा नहीं निभाएगा। टीम ने कहा कि ख्वाजा टीम के साथ बने रहेंगे जिससे अगले महीने अपने 39वें जन्मदिन के बाद भी अपने टेस्ट करियर को आगे बढ़ाने की उनकी उम्मीदें ज़िंदा रहेंगी।

दूसरे एशेज टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम :

स्टीव स्मिथ (कप्तान), स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, ब्रेंडन डॉगेट, कैमरून ग्रीन, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मार्नस लाबुशेन, नाथन लियोन, माइकल नेसर, मिशेल स्टार्क, जेक वेदराल्ड, ब्यू वेबस्टर

ब्रिस्बेन टेस्ट के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग 11 :

जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेट कीपर), विल जैक्स, गस एटकिंसन, ब्रायडन कार्स, जोफ्रा आर्चर