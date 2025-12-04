स्पोर्ट्स डेस्क: ब्रिस्बेन में गुरुवार से शुरू हुए डे-नाइट, पिंक बॉल वाले एशेज के दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया पहले टेस्ट में आठ विकेट से धमाकेदार जीत दर्ज कर सीरीज में 1-0 से आगे है। यह मैच सिर्फ दो दिनों में खत्म हुआ था, जिसमें ट्रैविस हेड के शानदार शतक और मिशेल स्टार्क की 10 विकेट की बेमिसाल गेंदबाज़ी ने इंग्लैंड को पूरी तरह पछाड़ दिया था।

“पहले बैटिंग से मिलेगा फायदा”—बेन स्टोक्स

टॉस जीतने के बाद स्टोक्स ने कहा, 'हम पहले बल्लेबाजी करेंगे। यहां की परिस्थितियां अलग हैं और पहले बैटिंग करने पर आप मैच को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। पिछली हार निराशाजनक थी, लेकिन इस मैच में हमारे पास चीज़ें सुधारने का मौका है। विकेट कैसा खेलेगा, यह कहना मुश्किल है; लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन असल तस्वीर मैदान पर उतरने के बाद ही दिखती है।'

स्टीव स्मिथ ने बताई टीम में बदलाव की वजह

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने बताया कि पैट कमिंस इस मैच में खेलने के करीब थे, लेकिन थोड़ा जोखिम होने के कारण उन्हें आराम दिया गया। उन्होंने कहा, 'अगर हम अच्छी बल्लेबाजी करते हैं तो मैच पर पकड़ मजबूत कर सकते हैं। पिंक बॉल रोशनी में ज्यादा मदद करती है, ऐसे में तेज़ गेंदबाज़ों की अहम भूमिका होगी। हमने पहले भी ऐसी परिस्थितियों में अच्छा खेला है और आज भी वही उम्मीद है।'

दोनों टीमों की प्लेइंग 11

इंग्लैंड: ज़ैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पॉप, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), विल जैक्स, गस एटकिनसन, ब्राइडन कार्स, जोफ्रा आर्चर

ऑस्ट्रेलिया: जैक वेदराल्ड, ट्रैविस हेड, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ (कप्तान), कैमरन ग्रीन, जोश इंग्लिस, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), माइकल नीसर, मिशेल स्टार्क, स्कॉट बोलैंड, ब्रेंडन डॉगेट।