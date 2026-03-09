स्पोर्ट्स डेस्क : भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद क्रिकेट जगत से लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। Mohammad Azharuddin ने भी भारतीय टीम को आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 जीतने पर बधाई दी। न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत ने लगातार दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया। अजहरुद्दीन ने टीम इंडिया की जमकर तारीफ की और उम्मीद जताई कि भारतीय टीम आने वाले समय में तीसरा लगातार खिताब जीतकर वर्ल्ड कप जीत की हैट्रिक भी बना सकती है।

अजहरुद्दीन ने टीम इंडिया को दी बधाई

पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने टीम इंडिया की जीत को शानदार उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन क्रिकेट खेला और लगातार दूसरा खिताब जीतकर अपनी ताकत साबित की। अजहरुद्दीन के अनुसार, अगर भारतीय खिलाड़ी इसी तरह का प्रदर्शन जारी रखते हैं तो टीम को हराना किसी भी विपक्षी टीम के लिए बेहद मुश्किल होगा। उन्होंने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि भारतीय टीम का यह प्रदर्शन गर्व करने लायक है।

संजू सैमसन की जमकर तारीफ

अज़हरुद्दीन ने खास तौर पर संजू सैमसन के प्रदर्शन की सराहना की। उनका मानना है कि सैमसन ने शुरुआत में संघर्ष करने के बावजूद बाद में शानदार वापसी की और टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। पूरे टूर्नामेंट में सैमसन ने दमदार बल्लेबाजी करते हुए कई महत्वपूर्ण पारियां खेलीं और भारत को खिताब दिलाने में योगदान दिया। अज़हरुद्दीन ने कहा कि जिस तरह से सैमसन ने दबाव के बीच समझदारी से बल्लेबाजी की, वह काबिले तारीफ है।

तिलक वर्मा को मिलेगा खास सम्मान

अजहरुद्दीन ने तेलंगाना के युवा क्रिकेटर Tilak Varma की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि तिलक जब भी मैदान पर उतरते हैं, टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करते हैं और एक सच्चे टीम प्लेयर हैं। उन्होंने बताया कि तेलंगाना सरकार तिलक वर्मा को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए विशेष सम्मान देने की योजना बना रही है। इसके साथ ही भारत की अंडर-19 टीम के खिलाड़ी Aaron George को भी सम्मानित करने की कोशिश की जाएगी, जिन्होंने 2026 अंडर-19 वर्ल्ड कप जीतने में अहम भूमिका निभाई थी।

भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर रचा इतिहास

फाइनल मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ भारत ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल कीं। भारत अपनी ही धरती पर टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बन गया। इसके अलावा टीम इंडिया लगातार दो बार खिताब जीतने वाली भी पहली टीम बनी। भारतीय टीम अब तक तीन बार टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीत चुकी है – 2007, 2024 और 2026।

फाइनल में भारत की दमदार बल्लेबाजी

फाइनल में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। Abhishek Sharma ने 21 गेंदों में 52 रन की तेज पारी खेली और संजू सैमसन के साथ मजबूत साझेदारी की। इसके बाद Ishan Kishan ने भी अर्धशतक लगाकर टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ाया। अंत में Shivam Dube ने सिर्फ आठ गेंदों में 26 रन बनाकर भारत को 255/5 के विशाल स्कोर तक पहुंचाया, जो टी20 वर्ल्ड कप फाइनल का सबसे बड़ा स्कोर भी बन गया।

गेंदबाजों ने भी निभाई अहम भूमिका

लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की शुरुआत अच्छी रही, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने मैच का रुख बदल दिया। Jasprit Bumrah और Axar Patel ने शुरुआती विकेट लेकर कीवी टीम को दबाव में ला दिया। न्यूजीलैंड की टीम अंततः 159 रन पर ऑल आउट हो गई और भारत ने 96 रन से शानदार जीत दर्ज की।