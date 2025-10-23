स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय कप्तान शुमभन गिल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में हार के बाद कहा कि हमारे पास पर्याप्त रन थे। उन्होंने हार का कारण भी बताया और कहा कि कैच छोड़ने के बाद जीतना आसान नहीं होता। उन्होंने रोहित शर्मा की बल्लेबाजी के बारे में जरूर बात की जिन्होंने 74 रन बनाए। गिल ने कहा रोहित बड़ी पारी खेलने से चूक गए।

गिल ने मैच के बाद कहा, 'हमारे पास बस पर्याप्त रन थे। जब आप इस तरह के स्कोर का बचाव करने के कुछ मौके (कैच) गंवा देते हैं तो यह कभी आसान नहीं होता। पहले मैच में बारिश के कारण टॉस ज्यादा अहम था। लेकिन इस मैच में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि दोनों टीमों ने लगभग 50 ओवर खेले। शुरुआत में विकेट थोड़ा ज्यादा अच्छा खेल रहा था। लेकिन मुझे लगता है कि 15-20 ओवर के बाद विकेट अच्छी तरह जम गया। (रोहित शर्मा के बारे में) लंबे समय के बाद वापसी करना और प्रतिस्पर्धी क्रिकेट खेलना कभी आसान नहीं होता। लेकिन शुरुआती दौर काफी चुनौतीपूर्ण था। जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, उससे मैं बहुत खुश हूं। शुरुआती दौर में उन्होंने डटकर मुकाबला किया। मैं कहूंगा कि वह एक बड़ी पारी खेलने से चूक गए।

मैच की बात करें तो एडम जंपा और जेवियर बार्टलेट की उम्दा गेंदबाजी के बाद मैथ्यू शॉर्ट और कूपर कोनोली के अर्धशतक से ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को दो विकेट से हराकर तीन मैच की श्रृंखला में 2-0 की विजयी बढ़त बना ली। भारत के 265 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने शॉर्ट (74 रन, 78 गेंद, चार चौके, दो छक्के) और कोनोली (नाबाद 61 रन, 53 गेंद, पांच चौके, एक छक्के) के अर्धशतक से 46.2 ओवर में आठ विकेट पर 265 रन बनाकर जीत दर्ज की।