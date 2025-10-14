स्पोर्ट्स डेस्क : सलामी बल्लेबाज केएल राहुल के नाबाद अर्धशतक की मदद से भारत ने दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के पांचवें दिन मंगलवार को यहां वेस्टइंडीज को सात विकेट से हराकर दो मैच की श्रृंखला में क्लीन स्वीप किया। कुलदीप यादव ने कुल 8 विकेट अपने नाम किए जिसमें पहली पारी में 5 विकेट शामिल थे। कुलदीप याद को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया और उन्होंने रविंद्र जडेजा से मिले मार्गदर्शन का जिक्र किया।

कुलदीप यादव ने प्लेयर ऑफ द मैच बनने के बाद कहा, 'यह बिल्कुल अलग विकेट था। यहां ज्यादा ओवर डालना एक चुनौती थी, मुझे यहां गेंदबाजी करने में मजा आया। यहां कोई ड्रिफ्ट नहीं था। विकेट बहुत सूखा था। ज्यादा ओवर डालना और ब्रेकथ्रू लेना एक ऐसी चीज है जिसका मुझे बहुत आनंद आता है। जब आप ज्यादा रेव्स लगाते हैं, तो आमतौर पर आपको ड्रिफ्ट मिल जाता है। आपको बल्लेबाज को आउट करना अच्छा लगता है। मैंने पहले टेस्ट मैचों में भी कुछ विकेट लेने का आनंद लिया था, यहां भी। हमें कल तेजी से खेलना है, हमें इसके लिए तैयारी करनी है। उनका (जडेजा) साथ होना बहुत अच्छा है। वह ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने हमेशा मुश्किल परिस्थितियों में मेरा मार्गदर्शन किया है और मुझे सलाह दी है।

गौर हो कि भारत ने 121 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पांचवें दिन एक विकेट पर 63 रन से अपनी पारी आगे बढ़ाई। उसे जीत के लिए केवल 58 रन की जरूरत थी। भारत ने आखिर में 35.2 ओवर में तीन विकेट पर 124 रन बनाए। राहुल 58 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत ने सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (175) और कप्तान शुभमन गिल (नाबाद 129) के शतकों की मदद से अपनी पहली पारी पांच विकेट पर 518 रन बनाकर समाप्त घोषित की थी जिसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 248 रन ही बना पाई थी और उसे फॉलोऑन करना पड़ा था। वेस्टइंडीज की दूसरी पारी में जॉन कैम्पबेल (199 गेंदों पर 115 रन) और शाई होप (214 गेंदों पर 103 रन) ने तीसरे विकेट के लिए 177 रन की साझेदारी की जिससे उसकी टीम 390 रन बनाने में सफल रही। इससे मैच पांचवें दिन तक खिंच गया।