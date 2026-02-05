Go to PunjabKesari.in

नई दिल्ली: टी20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लग सकता है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए वॉर्म-अप मुकाबले के दौरान तेज गेंदबाज हर्षित राणा चोटिल होकर मैदान छोड़ने पर मजबूर हो गए। बुधवार को खेले गए इस मुकाबले में हर्षित ने सिर्फ एक ओवर गेंदबाज़ी की और इसके बाद लंगड़ाते हुए मैदान से बाहर चले गए।

एक ओवर के बाद बढ़ी चिंता, घुटने में दिखी परेशानी

24 वर्षीय हर्षित राणा ने अपने एकमात्र ओवर में 16 रन दिए। ओवर खत्म होने के बाद वह स्पष्ट रूप से असहज नजर आए और घुटने को पकड़ते हुए मैदान से बाहर जाते दिखे। गेंदबाज़ी के दौरान भी वह दो बार अपने रन-अप से पीछे हटते नजर आए, जिससे साफ हो गया कि वह परेशानी में हैं।

हर्षित इसके बाद दोबारा मैदान पर नहीं लौटे, जिससे उनकी फिटनेस को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। टी20 वर्ल्ड कप बेहद करीब है और अगर हर्षित राणा टूर्नामेंट से बाहर होते हैं तो यह टीम इंडिया के लिए बड़ा झटका होगा। फिलहाल BCCI की आधिकारिक मेडिकल रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है।

पहले से चोटों से जूझ रही है टीम इंडिया

भारतीय टीम पहले ही चोट की समस्याओं से परेशान है। ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर अभी तक पूरी तरह फिट नहीं हो पाए हैं। उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में पसली में चोट लगी थी और वह टी20 वर्ल्ड कप से पहले फिट होने की दौड़ में हैं।

तिलक वर्मा की वापसी, अच्छी लय में दिखे

इस बीच तिलक वर्मा ने ग्रोइन इंजरी से उबरकर वापसी कर ली है। उन्होंने अमेरिका के खिलाफ इंडिया-A के वॉर्म-अप मैच में हिस्सा लिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीनियर टीम की ओर से भी खेले। इस मुकाबले में तिलक ने 45 रन की अहम पारी खेली और एक ओवर गेंदबाज़ी करते हुए सिर्फ 9 रन दिए, जिससे टीम मैनेजमेंट को राहत मिली।

साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की शानदार जीत

चोट की चिंता के बावजूद टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया। भारत ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 20 ओवर में 240/6 का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम 210/7 तक ही पहुंच सकी।

ईशान किशन इस मैच के हीरो रहे, जिन्होंने महज 20 गेंदों में 53 रन की विस्फोटक पारी खेली। गेंदबाज़ी में अभिषेक शर्मा ने चौंकाते हुए तीन ओवर में 2/32 के आंकड़े दर्ज किए और सबसे सफल गेंदबाज़ रहे। टीम इंडिया अब इसी लय को 7 फरवरी से शुरू हो रहे टी20 वर्ल्ड कप में बरकरार रखना चाहेगी।

टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत की टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, ईशान किशन, हार्दिक पंड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रिंकू सिंह।