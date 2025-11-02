नवी मुंबई : भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने दिग्गज ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बेलिंडा क्लार्क को पछाड़कर ICC महिला वनडे विश्व कप के सभी नॉकआउट मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खिताबी मुकाबले के दौरान भारतीय कप्तान ने 29 गेंदों में दो चौकों की मदद से 20 रन बनाए और दीप्ति शर्मा के साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण अर्धशतकीय साझेदारी की।

अब सभी ICC नॉकआउट मैचों की चार पारियों में हरमनप्रीत ने 110.33 की औसत से 331 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और दो अर्धशतक शामिल हैं। उनकी सर्वश्रेष्ठ पारी 2017 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आई थी, जिसमें उन्होंने नाबाद 171* रन बनाए थे। इसी टीम के खिलाफ इस साल के सेमीफाइनल में उन्होंने 88 गेंदों में 89 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली और जेमिमा रोड्रिग्स के साथ मिलकर 167 रनों की रिकॉर्ड तोड़ साझेदारी की, जिससे भारत ने रिकॉर्ड तोड़ 339 रनों का लक्ष्य हासिल किया। दूसरे स्थान पर अब बेलिंडा हैं जिन्होंने छह पारियों में 55.00 की औसत से 330 रन बनाए हैं, जिसमें चार अर्धशतक और सर्वश्रेष्ठ स्कोर 91 है। हरमनप्रीत ने इस विश्व कप में 8 पारियों में 32.50 की औसत से 260 रन बनाए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ स्कोर 89 और दो अर्धशतक शामिल हैं।

मैच की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। स्मृति मंधाना (58 गेंदों में 45 रन, आठ चौके) और शैफाली वर्मा के बीच शतकीय साझेदारी से भारत की शुरुआत अच्छी रही, इसके बाद शैफाली (78 गेंदों में 87 रन, सात चौके और दो छक्के) और जेमिमा रोड्रिग्स (37 गेंदों में 24 रन, एक चौका) के बीच 62 रनों की एक और साझेदारी हुई। भारत 166/2 के अच्छे स्कोर पर था। कप्तान हरमनप्रीत कौर (29 गेंदों में 20 रन, दो चौके) और दीप्ति शर्मा के बीच 52 रनों की साझेदारी ने भारत को 200 रनों के पार पहुंचाया। दीप्ति (58 गेंदों में 58 रन, जिसमें तीन चौके और एक छक्का शामिल है) और ऋचा घोष (24 गेंदों में 34 रन, जिसमें तीन चौके और दो छक्के शामिल हैं) की शानदार पारियों की मदद से भारत ने अपने 50 ओवर में 298/7 का स्कोर बनाया। आयबोंगा खाका (3/58) SA के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज रहीं।