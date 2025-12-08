स्पोर्ट्स डेस्क : सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के आखिरी लीग मैच में बड़ौदा के युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज अमित पासी ने ऐसा प्रदर्शन किया, जिसने घरेलू टी20 क्रिकेट को नया इतिहास दे दिया। 26 वर्षीय पासी ने अपने T20 डेब्यू पर मात्र 44 गेंदों में शतक जड़कर पुरुषों के टी20 डेब्यू में सबसे ज्यादा रन बनाने के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी ने बड़ौदा को सर्विसेज पर रोमांचक जीत दिलाई। पासी न केवल डेब्यू पर शतक लगाने वाले चुनिंदा भारतीय खिलाड़ियों में शामिल हुए बल्कि टीम को 220 रन के विशाल स्कोर तक पहुंचाने में भी मुख्य भूमिका निभाई।

T20 डेब्यू पर शतक : अमित पासी ने विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की

बड़ौदा के लिए ओपनिंग करने उतरे अमित पासी शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज में दिखे। उन्होंने 55 गेंदों पर 114 रन की शानदार पारी खेलते हुए 10 चौके और 9 छक्के लगाए। इस पारी ने उन्हें पाकिस्तान के बिलाल आसिफ के बराबर ला खड़ा किया, जिन्होंने 2015 में 48 गेंदों पर 114 रन बनाकर पुरुषों के T20 डेब्यू का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया था। पासी अब इस रिकॉर्ड के संयुक्त मालिक बन चुके हैं।

भारतीय क्रिकेट में हुआ दुर्लभ कमाल

अमित पासी T20 डेब्यू में शतक लगाने वाले भारत के केवल तीसरे बल्लेबाज बने हैं। उनसे पहले शिवम भांबरी (पंजाब) और अक्षत रेड्डी (हैदराबाद) ने ऐसा किया है। ये दोनों खिलाड़ी भी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के ही मंच पर शतक जड़ चुके हैं। पासी का नाम अब इस एलीट सूची में शामिल हो गया है, जो घरेलू टी20 क्रिकेट के भविष्य को नई दिशा देता है।

जितेश शर्मा की जगह मौका मिला और पासी ने किया कमाल

भारतीय टीम के साथ दक्षिण अफ्रीका दौरे पर गए विकेटकीपर जितेश शर्मा की गैरमौजूदगी में अमित पासी को अवसर मिला। मौके का फायदा उठाते हुए उन्होंने ना केवल टीम की पारी को संभाला, बल्कि उसे विस्फोटक अंदाज़ में आगे भी बढ़ाया।

दो महत्वपूर्ण साझेदारियां बनीं जीत की नींव

पासी की पारी सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं थी, बल्कि टीम के लिए मैच का टर्निंग पॉइंट भी साबित हुई। उन्होंने दो अहम साझेदारियां कीं जिसमें शिवालिक शर्मा के साथ तीसरे विकेट के लिए 60 रन की साझेदारी और कप्तान विष्णु सोलंकी के साथ मात्र 32 गेंदों में 75 रन की ताबड़तोड़ साझेदारी शामिल थी। इन पार्टनरशिप्स की बदौलत बड़ौदा ने 20 ओवर में 220/5 का विशाल स्कोर खड़ा किया, जो बाद में निर्णायक साबित हुआ।

सर्विसेज ने की जोरदार कोशिश, लेकिन पासी की पारी भारी पड़ी

लक्ष्य का पीछा करते हुए सर्विसेज़ ने शुरुआत दमदार की।

कुंवर पाठक – 51 रन

रवि चौहान – 51 रन

मोहित अहलावत – 41 रन

इन तीन बल्लेबाजों ने मुकाबले को रोमांचक बनाए रखा। हालांकि, नियमित अंतराल पर गिरते विकेटों ने सर्विसेज़ को अंत तक रोक दिया और वे 207/8 तक ही पहुंच सके। इस तरह बड़ौदा ने 13 रन से मुकाबला अपने नाम कर लिया।

बड़ौदा जीत के बावजूद बाहर, अन्य टीमें रेस में

इस जीत के बावजूद बड़ौदा सुपर लीग में प्रवेश नहीं कर सका। एलीट ग्रुप C में पंजाब-गुजरात और बंगाल-हरियाणा मुकाबलों के विजेताओं पर ही आगे बढ़ने की आस टिकी है। वहीं हरियाणा ने गुजरात के खिलाफ अंकित कुमार और निशांत सिंधु की उम्दा बल्लेबाजी से 191 रन का प्रतिस्पर्धी लक्ष्य खड़ा किया।