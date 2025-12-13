स्पोर्ट्स डेस्क: चंडीगढ़ के युवा गोल्फर युवराज संधू ने जबरदस्त वापसी करते हुए विश्वा समुद्र ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया। पिछले सप्ताह उपविजेता रहने की निराशा को पीछे छोड़ते हुए संधू ने शुक्रवार को फाइनल राउंड में शानदार छह अंडर 66 का स्कोर खेला और कुल आठ शॉट्स की बड़ी जीत दर्ज की।

चार राउंड में 73-69-66-66 का कार्ड खेलते हुए संधू ने टूर्नामेंट को 14 अंडर 274 के कुल स्कोर के साथ खत्म किया। लगातार दूसरे दिन बोगी-फ्री राउंड खेलना उनकी जीत की बड़ी वजह रहा।

इस जीत के साथ 28 वर्षीय युवराज संधू ने 30 लाख रुपये की विजेता राशि हासिल की और उनकी कुल कमाई बढ़कर 1 करोड़ 61 लाख 67 हजार 100 रुपये हो गई, जिससे उन्होंने PGTI रैंकिंग में अजेय बढ़त बना ली।

विश्वा समुद्र ओपन का खिताब जीतने के साथ ही संधू ने 2025 PGTI ऑर्डर ऑफ मेरिट भी अपने नाम किया और अगले सीजन के लिए DP वर्ल्ड टूर में अपनी जगह पक्की कर ली।

यह संधू की इस सीजन की छठी जीत रही, जिसके साथ उन्होंने 2022 में मनु गांदस द्वारा बनाए गए एक सीजन में सबसे ज्यादा खिताब जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। इसके अलावा, उन्होंने डीजीसी में सबसे कम विजयी स्कोर (14 अंडर 274) का रिकॉर्ड भी छू लिया, जो पहले 2021 में विराज मदप्पा ने बनाया था।

श्रीलंका के एन. थंगराजा ने छह अंडर 282 के स्कोर के साथ दूसरा स्थान हासिल किया और 20 लाख रुपये की उपविजेता राशि जीती। वहीं, अक्षय शर्मा (पांच अंडर 283) तीसरे, मनु गांदस (तीन अंडर 285) चौथे और राशिद खान (दो अंडर 286) पांचवें स्थान पर रहे।