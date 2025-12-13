कोलकाता: फुटबॉल के महान खिलाड़ी और 2022 फीफा वर्ल्ड कप विजेता लियोनेल मेसी को कोलकाता में अभूतपूर्व सम्मान मिला है। शहर के प्रवेश द्वार के पास स्थापित उनकी 70 फीट ऊंची प्रतिमा ने न सिर्फ भारत, बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। इसे दुनिया की किसी भी फुटबॉलर की सबसे ऊंची प्रतिमा बताया जा रहा है।

वर्चुअल अनावरण, लेकिन उत्साह चरम पर

मेसी ने सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए अपने होटल से रिमोट कंट्रोल के जरिए वर्चुअल रूप से इस भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। भले ही वे खुद मौके पर मौजूद नहीं थे, लेकिन फैंस का उत्साह किसी त्योहार से कम नहीं था। हर तरफ अर्जेंटीना के झंडे और मेसी के नाम के नारे गूंजते नजर आए।

40 दिनों की मेहनत, लोहे से गढ़ी गई पहचान

इस विशाल प्रतिमा को प्रसिद्ध कारीगर मिंटू पाल ने करीब 40 दिनों में तैयार किया है। लोहे से बनी यह मूर्ति मेसी को 2022 वर्ल्ड कप ट्रॉफी थामे हुए दिखाती है। इसे लेक टाउन इलाके में बिग बेन क्लॉक टॉवर के पास स्थापित किया गया है, जो शहर के प्रमुख चौराहों में से एक है।

शाहरुख खान की मौजूदगी ने बढ़ाया आकर्षण

इस ऐतिहासिक मौके पर बॉलीवुड सुपरस्टार और खुद को मेसी का प्रशंसक बताने वाले शाहरुख खान की मौजूदगी ने कार्यक्रम को और खास बना दिया। उनकी मौजूदगी ने खेल और सिनेमा के संगम को दर्शाया, जिसे फैंस ने खूब सराहा।

सॉल्ट लेक स्टेडियम में फैंस का सैलाब

मेसी के सम्मान में शहर का सॉल्ट लेक स्टेडियम भी रंगीन नजर आया। करीब 85 हजार क्षमता वाले इस स्टेडियम में हजारों फैंस अर्जेंटीना की नंबर-10 जर्सी पहनकर जुटे। भारतीय तिरंगे के साथ अर्जेंटीना के झंडे लहराते दिखे, जो भारत में फुटबॉल के प्रति जुनून को साफ दिखाता है।

2011 की यादें फिर ताजा

गौरतलब है कि मेसी इससे पहले 2011 में भारत आए थे, जब उन्होंने कोलकाता में वेनेजुएला के खिलाफ दोस्ताना मुकाबला खेला था। करीब 14 साल बाद उनकी भारत वापसी और यह ऐतिहासिक प्रतिमा, भारतीय फुटबॉल प्रेमियों के लिए यादगार पल बन गई है।

