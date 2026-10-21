नई दिल्ली। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज की तैयारियों में जुटी भारतीय क्रिकेट टीम को एक तगड़ा झटका लगा है। स्टार तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की चोट उम्मीद से काफी ज्यादा गंभीर हो गई है, जिसकी वजह से वे अगले छह महीनों तक प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से दूर रहने वाले हैं। IPL के आखिरी चरण में चोटिल होने के बाद से मैदान से बाहर चल रहे हार्दिक अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और घरेलू सीजन को मिस करते हुए सीधे IPL 2027 के दौरान ही मैदान पर वापसी कर सकेंगे।

हार्दिक पांड्या की अक्टूबर के पहले हफ्ते में मैदान पर वापसी की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में फिटनेस हासिल करने के अभ्यास के दौरान उन्हें दोबारा इंजरी हो गई। ताजा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हार्दिक फिलहाल अपनी पिंडली की अंदरूनी तरफ स्ट्रेस इंजरी से जूझ रहे हैं, जिसकी रिकवरी में लंबा समय लगेगा।

वापसी केवल IPL 2027 में ही संभव दिख रही

पांड्या के रिहैब शेड्यूल के अनुसार, वे तीन हफ्ते बाद ही मैदान पर हल्की जॉगिंग शुरू कर पाएंगे, जिसके बाद अगले आठ हफ्तों में धीरे-धीरे उनका रनिंग लोड बढ़ाया जाएगा। वे जनवरी के अंत तक अपनी बेसिक फिटनेस हासिल कर पाएंगे, लेकिन फरवरी में भारत की टेस्ट सीरीज होने के कारण और टेस्ट फॉर्मेट का हिस्सा न होने की वजह से उनकी प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी केवल IPL 2027 में ही संभव दिख रही है। इस लंबी इंजरी ब्रेक के कारण पांड्या इस पूरे सीजन घरेलू क्रिकेट से भी दूर रहेंगे। जब तक वे पूरी मैच फिटनेस हासिल करेंगे, तब तक विजय हजारे ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जैसे घरेलू टूर्नामेंट समाप्त हो चुके होंगे। ऐसे में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पांड्या की वापसी को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता और उन्हें पूरी तरह से रिकवर होने का पर्याप्त समय दे रहा है।

भारतीय टीम प्रबंधन और बीसीसीआई का मुख्य लक्ष्य ICC वनडे वर्ल्ड कप 2027 है, जहाँ हार्दिक पांड्या की भूमिका टीम संतुलन के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। इसी वजह से उन्हें भविष्य के बड़े टूर्नामेंट को ध्यान में रखकर रिहैब का पूरा मौका दिया जा रहा है। इस दौरान टीम मैनेजमेंट वनडे फॉर्मेट में पांड्या के विकल्प की तलाश में जुटा है, जिसके तहत नीतीश कुमार रेड्डी और शिवम दुबे को लगातार मौके दिए जा रहे हैं। न्यूजीलैंड दौरे पर युवा ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी के पास वनडे क्रिकेट में खुद को साबित करने का बेहतरीन मौका होगा।