नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग 2027 के खिलाड़ियों की नीलामी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, IPL 2027 का ऑक्शन 16 दिसंबर को गोवा में आयोजित किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है, तो तीन साल बाद IPL की नीलामी भारत में होगी। पिछले तीन साल से इस आयोजन का आयोजन विदेश में किया जा रहा था।

तीन साल से विदेश में हो रहा था ऑक्शन

पिछले तीन साल में IPL की नीलामी अलग-अलग विदेशी शहरों में हुई है। 2024 में दुबई, 2025 में जेद्दा और 2026 में अबू धाबी में खिलाड़ियों की नीलामी आयोजित की गई थी। अब बीसीसीआई की कोशिश है कि IPL 2027 का ऑक्शन भारत में कराया जाए। इससे पहले IPL चेयरमैन अरुण धूमल ने भी कहा था कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड नीलामी को भारत में वापस लाना चाहता है। हालांकि, शादी के सीजन के दौरान बड़े आयोजन के लिए उपयुक्त जगह मिलना मुश्किल हो रहा था।

शादी के सीजन के कारण हुई थी परेशानी

अरुण धूमल ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में कहा था कि बोर्ड हर साल नीलामी भारत में कराने की कोशिश करता है, लेकिन शादी के सीजन में वेन्यू की उपलब्धता एक बड़ी समस्या बन जाती है। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि 2027 का ऑक्शन छोटा होने के कारण इस बार भारत में आयोजन के लिए उपयुक्त जगह मिल सकती है।

इस बार छोटा होगा IPL 2027 का ऑक्शन

IPL 2027 की नीलामी पिछले मेगा ऑक्शन की तुलना में छोटी रहने की उम्मीद है। जेद्दा में नवंबर 2024 में हुए मेगा ऑक्शन में टीमों ने 2025 और 2026 सीजन के लिए खिलाड़ियों को चुना था। इस बार टीमों को अपनी जरूरत के हिसाब से खिलाड़ियों को चुनने का मौका मिलेगा। हालांकि, ऑक्शन की तारीख और वेन्यू को लेकर बीसीसीआई की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। अगर गोवा में 16 दिसंबर को नीलामी आयोजित होती है, तो 2023 के बाद पहली बार IPL ऑक्शन भारत में होगा।