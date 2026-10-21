नई दिल्ली: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का आगाज 22 अक्टूबर, गुरुवार से होने जा रहा है। टी20 विश्व चैंपियन भारतीय टीम की नजरें जीत के साथ सीरीज शुरू करने पर होंगी, जबकि न्यूजीलैंड अपने घरेलू मैदान पर कड़ी चुनौती पेश करने के लिए तैयार है। रोमांचक मुकाबले से पहले जानिए मैच कहां प्रसारण होगा और लाइव स्ट्रीमिंग की पूरी जानकारी।

मैच से जुड़ी जरूरी जानकारी

मैच: भारत बनाम न्यूजीलैंड, पहला टी20I

तारीख: 22 अक्टूबर 2026, गुरुवार; दोपहर 12:30 बजे

मैदान: हेगले ओवल, क्राइस्टचर्च, न्यूजीलैंड

लाइव टेलीकास्ट: सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क

लाइव स्ट्रीमिंग: सोनी लिव ऐप

कब और कहां होगा मुकाबला

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला गुरुवार, 22 अक्टूबर 2026 को क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल मैदान पर खेला जाएगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे, जबकि न्यूजीलैंड की कमान मिचेल सैंटनर के हाथों में होगी। दोनों टीमें जीत के साथ सीरीज का आगाज करना चाहेंगी। घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाने उतरे न्यूजीलैंड के सामने भारतीय बल्लेबाजों की आक्रामक शैली को रोकने की चुनौती होगी।

कितने बजे शुरू होगा पहला टी20

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले टी20 मैच की शुरुआत भारतीय समयानुसार दोपहर 12:30 बजे होगी। मैच देखने की योजना बना रहे क्रिकेट प्रशंसकों को निर्धारित समय से पहले प्रसारण या लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाना चाहिए।

टीवी और मोबाइल पर कहां देखें लाइव मैच

भारत और न्यूजीलैंड के पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा। वहीं, मोबाइल और अन्य डिजिटल डिवाइस पर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप पर देख सकते हैं। दर्शक स्ट्रीमिंग और सब्सक्रिप्शन से जुड़ी जानकारी के लिए संबंधित प्लेटफॉर्म की जांच कर लें।

दोनों टीमों की पूरी स्क्वॉड

न्यूजीलैंड: मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), जोश क्लार्कसन, डेवोन कॉनवे, डेरिल मिचेल, माइकल ब्रेसवेल, बेवॉन जैकब्स, ग्लेन फिलिप्स, काइल जैमीसन, एडम मिल्ने, नाथन स्मिथ, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी और ब्लेयर टिकनर।

भारत: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उपकप्तान), नमन धीर, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, प्रिंस यादव, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव।