जालंधर: भारतीय हॉकी टीम के कई दिग्गज खिलाड़ियों के लिए एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 बेहद खास होने वाली है। पंजाब के जालंधर और मोहाली में होने वाले इस टूर्नामेंट में मनप्रीत सिंह, कप्तान हरमनप्रीत सिंह, मंदीप सिंह, जरमनप्रीत सिंह, दिलप्रीत सिंह और कृष्ण बहादुर पाठक को अपने घरेलू मैदान पर खेलने का मौका मिलेगा।

जालंधर में अपने पुराने मैदान पर उतरेंगे भारतीय हॉकी के सितारे

एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 का आयोजन 27 अक्टूबर से पंजाब के जालंधर और मोहाली में किया जाएगा। भारतीय टीम के छह खिलाड़ियों के लिए जालंधर का मैदान खास महत्व रखता है, क्योंकि उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में सुरजीत हॉकी अकादमी में खेलना सीखा था। अब उसी मैदान पर भारत का प्रतिनिधित्व करना उनके लिए यादगार अनुभव होगा।

मनप्रीत सिंह बोले- 'यहीं से बड़े सपने देखने की हिम्मत मिली'

भारत के अनुभवी मिडफील्डर मनप्रीत सिंह ने कहा कि पंजाब में अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट खेलना उनके लिए भावुक पल होगा। उन्होंने कहा, "यह बेहद भावुक पल होने वाला है। सुरजीत हॉकी अकादमी में बिताए समय ने हमें सिर्फ खेलना ही नहीं सिखाया, बल्कि बड़े सपने देखने की हिम्मत भी दी।"

मनप्रीत ने 2011 में भारत के लिए सीनियर स्तर पर पदार्पण किया था। वह अपने करियर में 430 मैच खेल चुके हैं और दो ओलंपिक पदक जीत चुके हैं। इसके अलावा, वह एशियाई खेलों में तीन बार स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं।

दिलप्रीत सिंह के लिए भी खास होगा घरेलू मैदान पर खेलना

भारतीय टीम के युवा फॉरवर्ड दिलप्रीत सिंह भी इस टूर्नामेंट को लेकर उत्साहित हैं। उन्होंने कहा, "हमारा करियर यहीं से शुरू हुआ। मैंने यहीं से अपनी पहली राष्ट्रीय चैंपियनशिप खेली थी और उसके बाद भारतीय टीम में चयन हुआ।" उनके लिए पुराने मैदान पर लौटना अपने शुरुआती दिनों को याद करने जैसा होगा।

दिलप्रीत ने बताया कि उनके माता-पिता भी टूर्नामेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "मेरे माता-पिता लगातार पूछते रहते हैं कि टूर्नामेंट कब शुरू होगा और वे हमें देखने कब आ सकते हैं। वे अभ्यास सत्र देखने के लिए भी उत्साहित हैं।" परिवार के लिए उन्हें पंजाब में भारत की जर्सी में खेलते देखना खास अवसर होगा।

नौ महीने बाद वापसी कर रहे कृष्ण बहादुर पाठक

भारतीय गोलकीपर कृष्ण बहादुर पाठक के लिए भी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी खास होगी। वह करीब नौ महीने के अंतराल के बाद भारतीय टीम में वापसी कर रहे हैं। उन्होंने पंजाब में अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए पंजाब सरकार और हॉकी इंडिया का आभार जताया।

पाठक ने कहा, "मैं पंजाब सरकार और हॉकी इंडिया को पंजाब में खेलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। सुरजीत हॉकी अकादमी से जुड़े हम खिलाड़ियों के लिए यह मौका और भी खास है, क्योंकि हम उसी मैदान पर खेलेंगे जहां हमने सात साल तक हॉकी सीखी।"

हरमनप्रीत सिंह के परिवार के लिए भी होगा यादगार दिन

भारतीय टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह भी जालंधर में खेलने को लेकर उत्साहित हैं। उन्होंने कहा, "यह पूरी टीम के लिए खास अवसर होगा, खासकर पंजाब से आने वाले खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि पहली बार हम पंजाब में किसी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारत की जर्सी पहनकर खेलेंगे।"

हरमनप्रीत ने बताया कि उनका पूरा परिवार उन्हें स्टेडियम में खेलते हुए देखने आएगा। उन्होंने कहा, "मेरे पिता सहित मेरा पूरा परिवार स्टेडियम में मौजूद रहेगा। मेरे पिता ने अब तक स्टेडियम में बैठकर मुझे देश के लिए खेलते हुए नहीं देखा है।" हरमनप्रीत लगातार दो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीमों की कप्तानी कर चुके हैं।

जरमनप्रीत सिंह और हार्दिक सिंह का भी अकादमी से जुड़ाव

भारतीय डिफेंडर जरमनप्रीत सिंह के लिए सुरजीत हॉकी स्टेडियम पर लौटना बेहद खास है। उन्होंने कहा, "इसी जगह ने हमें उड़ान भरने के लिए पंख दिए। जब मैं दो साल तक भारतीय टीम का हिस्सा नहीं था, तब मैंने सुरजीत अकादमी में अभ्यास किया और वापसी के लिए मेहनत की। आखिरकार मेरी टीम में वापसी हुई।"

वहीं, भारतीय मिडफील्डर हार्दिक सिंह ने भी सुरजीत हॉकी अकादमी में कुछ समय बिताया था। हालांकि, उनके खेल को निखारने में मोहाली हॉकी अकादमी की भी अहम भूमिका रही। उन्होंने राष्ट्रीय शिविर में जगह बनाने से पहले वहां काफी अभ्यास किया था।

27 अक्टूबर से शुरू होगा टूर्नामेंट, छह टीमें लेंगी हिस्सा

एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का नौवां संस्करण 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक जालंधर में खेला जाएगा। भारत के अलावा मलेशिया, जापान, चीन, दक्षिण कोरिया और बांग्लादेश की टीमें खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। भारत इस टूर्नामेंट को रिकॉर्ड पांच बार जीत चुका है, जबकि दक्षिण कोरिया भी खिताब अपने नाम कर चुका है।

लीग चरण के बाद टूर्नामेंट मोहाली के ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में पहुंचेगा। यहां 4 और 5 नवंबर को सेमीफाइनल और पदक मुकाबले खेले जाएंगे। घरेलू दर्शकों के सामने खेलने का अवसर भारतीय खिलाड़ियों के लिए इस टूर्नामेंट को और भी यादगार बनाएगा।