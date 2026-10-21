चेन्नई। ( निकलेश जैन ) विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश ने अपने खिताब की रक्षा से ठीक पहले दोस्तों के साथ फ़िल्म का आनंद लिया। गुकेश ने ग्रैंडमास्टर प्रज्ञानन्दा और उनकी बहन ग्रैंडमास्टर वैशाली के साथ सुपरस्टार रजनीकांत की नई फ़िल्म 'जेलर 2' सिनेमा हॉल में देखी। गुकेश ने थिएटर की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर "थलाइवर गैंग" कैप्शन के साथ साझा कीं,

जिनेवा में सिंदारोव से मुकाबला

गुकेश अगले महीने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उज्बेकिस्तान के जावोखिर सिंदारोव के खिलाफ अपना विश्व खिताब बचाने उतरेंगे। 24 नवंबर से 12 दिसंबर तक चलने वाले इस मुकाबले में अधिकतम 14 बाजियां खेली जाएंगी और खिताब के लिए 7.5 अंक चाहिए होंगे। दोनों खिलाड़ी 20 वर्ष के हैं, जिससे यह इतिहास का सबसे युवा विश्व चैंपियनशिप मुकाबला होगा। सिंदारोव ने 2025 में गोवा में विश्व कप और 2026 में कैंडिडेट्स जीतकर यह मौका हासिल किया है।

गुकेश के लिए यह साल उतार-चढ़ाव भरा रहा है। नॉर्वे चेस में वे अंतिम स्थान पर रहे थे। ऐसे में दोस्तों के साथ बिताए ये पल उन्हें तनाव से दूर रखने में मददगार हो सकते हैं।

सिंदारोव को हरा चुके हैं प्रज्ञानन्दा

प्रज्ञानन्दा के लिए 2026 शानदार रहा है। उन्होंने नॉर्वे चेस और ग्रैंड चेस टूर का खिताब जीता। अगस्त में सिंकफील्ड कप में उन्होंने सिंदारोव को 95 चालों की लंबी बाजी में हराया था, जिसमें बराबरी वाले एंडगेम को भी उन्होंने जीत में बदल दिया। 2025 के उज़चेस कप में भी वे सिंदारोव को मात दे चुके हैं।

पर्दे के पीछे मदद?

ऐसे में चर्चा है कि क्या प्रज्ञानन्दा पर्दे के पीछे गुकेश की तैयारी में मदद कर रहे हैं। सिंदारोव के खेल की उनकी ताज़ा समझ गुकेश के लिए कीमती हो सकती है, चाहे वह अभ्यास मुकाबलों के रूप में हो या आपसी बातचीत से। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, क्योंकि विश्व चैंपियनशिप की तैयारी हमेशा गोपनीय रहती है।

विश्व चैंपियनशिप की तैयारी का हिस्सा बनना भविष्य के दावेदारों के लिए भी बड़ी सीख होती है। 1995 में क्रैमनिक ने कास्पारोव की तैयारी में मदद की और 2000 में उन्हीं को हराकर विश्व चैंपियन बने। इसी तरह 2010 में कार्लसन ने आनंद का साथ दिया और 2013 में आनंद को हराकर खिताब जीता। अगले चक्र के दावेदार प्रज्ञानन्दा के लिए भी यह अनुभव उतना ही अहम हो सकता है।