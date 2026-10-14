नई दिल्ली: IPL 2027 से पहले मुंबई इंडियंस (MI) में कप्तानी को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। रिपोर्टस के मुताबिक, फ्रेंचाइजी का शीर्ष प्रबंधन एक बार फिर रोहित शर्मा को टीम की कमान सौंपने पर विचार कर रहा है। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं होने के बाद यह फैसला लिया जा सकता है।

हार्दिक पांड्या की कप्तानी से नाराज टीम मैनेजमेंट

रोहित शर्मा की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में कुल पांच आईपीएल खिताब जीते थे। तीन खिताब-विहीन सीजन के बाद मुंबई ने गुजरात टाइटंस से हार्दिक पांड्या को वापस लाकर कप्तान बनाया था। हालांकि, इस फैसले को प्रशंसकों की आलोचना का सामना करना पड़ा और हार्दिक की कप्तानी में टीम केवल 2025 में प्लेऑफ तक पहुंच सकी।

हार्दिक पांड्या की राजस्थान रॉयल्स के साथ ट्रेड की चर्चा

रिपोर्ट के मुताबिक, हार्दिक पांड्या ने पिछले सीजन के दौरान ही मुंबई इंडियंस छोड़ने का मन बना लिया था। हालांकि, फिलहाल उनके भविष्य को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। राजस्थान रॉयल्स के साथ संभावित ट्रेड की चर्चा है, जिसमें यशस्वी जायसवाल के बदले हार्दिक को शामिल करने का विकल्प सामने आ सकता है।

हार्दिक के लिए CSK, KKR, LSG और DC भी विकल्प

हार्दिक पांड्या अपनी फिटनेस और फॉर्म के अनुसार किसी भी आईपीएल टीम के लिए उपयोगी खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। रिपोर्ट में चेन्नई सुपर किंग्स की दिलचस्पी की अटकलों का भी जिक्र है, जहां उनका सौदा सीधे नकद भुगतान के जरिए हो सकता है। दिल्ली कैपिटल्स को मध्यक्रम में भरोसेमंद बल्लेबाज की जरूरत है, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ संभावित ट्रेड की चर्चा भी सामने आई है।

15 नवंबर को साफ हो सकती है तस्वीर

मुंबई इंडियंस ने फिलहाल हार्दिक पांड्या को रिलीज नहीं किया है। आईपीएल 2027 के लिए रिटेन किए जाने वाले खिलाड़ियों की सूची जारी करने की समयसीमा 15 नवंबर बताई गई है। इसके बाद हार्दिक की टीम में भूमिका और रोहित की कप्तानी को लेकर स्थिति ज्यादा स्पष्ट हो सकती है।

रोहित शर्मा के लिए आखिरी कप्तानी सीजन हो सकता है IPL 2027

मुंबई इंडियंस पर पहले भी रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाने और उन्हें खिलाड़ी के तौर पर उचित सम्मान नहीं देने के आरोप लगे थे। टीम के ड्रेसिंग रूम में मतभेद की खबरें भी सामने आई थीं। ऐसे में रोहित की वापसी टीम को एकजुट करने की कोशिश हो सकती है। आईपीएल 2027 के दौरान रोहित 40 वर्ष के होंगे, इसलिए यह उनका आखिरी सीजन भी साबित हो सकता है और वह नए कप्तान को तैयार करने में भूमिका निभा सकते हैं।

किन खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है मुंबई इंडियंस?

रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई इंडियंस ट्रेंट बोल्ट, दीपक चाहर, मिचेल सैंटनर और एएम गजनफर जैसे खिलाड़ियों को रिलीज करने पर विचार कर सकती है। दीपक चाहर ने आठ मैचों में आठ विकेट लिए, जबकि ट्रेंट बोल्ट पांच मैचों में केवल दो विकेट हासिल कर सके। बोल्ट की इकॉनमी रेट 11.62 रन प्रति ओवर रही। इसके अलावा फ्रेंचाइजी कुछ ऐसे भारतीय अनकैप्ड खिलाड़ियों को भी रिलीज कर सकती है, जो टीम की भविष्य की योजनाओं में फिट नहीं बैठते।