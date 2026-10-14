नई दिल्ली: IPL 2027 से पहले दिल्ली कैपिटल्स ने भारतीय क्रिकेट के दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह को अपनी टीम के कोचिंग स्टाफ में शामिल किया है। युवराज आगामी सीजन में असिस्टेंट कोच और बैटिंग कोच की दोहरी जिम्मेदारी निभाएंगे। यह उनके करियर का पहला औपचारिक कोचिंग असाइनमेंट होगा।

पहली बार कोच की भूमिका में नजर आएंगे युवराज सिंह

युवराज सिंह ने भारतीय क्रिकेट में लंबे समय तक शानदार प्रदर्शन किया है और अपने करियर में कई बड़े टूर्नामेंट जीते हैं। वह अब तक युवा खिलाड़ियों को मार्गदर्शन देते रहे हैं, लेकिन किसी आईपीएल फ्रेंचाइजी के साथ औपचारिक कोचिंग भूमिका में यह उनका पहला अनुभव होगा। दिल्ली कैपिटल्स को उम्मीद है कि उनका अनुभव टीम के बल्लेबाजों के काम आएगा।

युवराज सिंह की दिल्ली कैपिटल्स में वापसी भी खास है। वह 2015 में इस फ्रेंचाइजी के लिए खेल चुके हैं, जब नीलामी में उन्हें 16 करोड़ रुपये में खरीदा गया था। उस समय यह आईपीएल नीलामी की रिकॉर्ड कीमत थी। अब 2027 सीजन में वह खिलाड़ी के बजाय कोच के रूप में टीम से जुड़ेंगे।

पार्थ जिंदल ने युवराज सिंह का किया स्वागत

दिल्ली कैपिटल्स के सह-मालिक पार्थ जिंदल ने युवराज सिंह की नियुक्ति पर खुशी जताई। उन्होंने कहा, 'हम युवी का दिल्ली कैपिटल्स परिवार में स्वागत करके बेहद उत्साहित हैं। युवी भारतीय क्रिकेट के महान मैच विनर्स में से एक हैं और उन्होंने आज के कई प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ियों को मार्गदर्शन दिया है।'

सौरव गांगुली के साथ फिर काम करेंगे युवराज

दिल्ली कैपिटल्स में युवराज सिंह की नियुक्ति से उनकी सौरव गांगुली के साथ भी दोबारा साझेदारी होगी। गांगुली इस फ्रेंचाइजी के मुख्य कोच हैं और उन्होंने ही 2000 में युवराज को भारतीय टीम में पदार्पण का मौका दिया था। दोनों के बीच लंबे समय से अच्छे संबंध रहे हैं और अब वे पहली बार कोचिंग स्टाफ में साथ काम करेंगे।

नई जिम्मेदारी को लेकर उत्साहित हैं युवराज सिंह

दिल्ली कैपिटल्स से जुड़ने पर युवराज सिंह ने कहा, 'मैं दिल्ली कैपिटल्स के साथ अपने जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत करने को लेकर उत्साहित हूं। इस फ्रेंचाइजी के साथ मेरा पुराना जुड़ाव है और मैं टीम के मालिकों को भी अच्छी तरह जानता हूं। इसलिए यह अवसर मेरे लिए खास है।'

युवराज सिंह ने सौरव गांगुली के साथ काम करने को लेकर भी उत्साह जताया। उन्होंने कहा, 'मैं दादा के साथ दोबारा जुड़ने का इंतजार कर रहा हूं, लेकिन इस बार हम दोनों कोच के रूप में साथ होंगे। कोचिंग को लेकर मेरा जुनून है और मैं इस बेहद प्रतिभाशाली टीम के साथ काम शुरू करने के लिए उत्सुक हूं।'

दिल्ली कैपिटल्स की सफलता में योगदान देना चाहते हैं युवराज

युवराज सिंह ने अपनी नई भूमिका को लेकर आगे कहा, 'मुझे विश्वास है कि यह मेरे लिए एक रोमांचक सफर होगा और मैं टीम की सफलता में योगदान देने के लिए उत्सुक हूं।' अब देखना होगा कि उनका अनुभव और बल्लेबाजी को लेकर उनकी समझ आईपीएल 2027 में दिल्ली कैपिटल्स के प्रदर्शन को किस तरह प्रभावित करती है।

IPL 2027 में दिल्ली कैपिटल्स की रणनीति पर नजरें

युवराज सिंह की नियुक्ति से दिल्ली कैपिटल्स के कोचिंग स्टाफ को एक अनुभवी पूर्व भारतीय खिलाड़ी का साथ मिलेगा। उनकी जिम्मेदारी बल्लेबाजों को मार्गदर्शन देने और टीम की तैयारी में सहयोग करने की होगी। आईपीएल 2027 में फ्रेंचाइजी की रणनीति और खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर उनके योगदान को लेकर प्रशंसकों की नजरें रहेंगी।