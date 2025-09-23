स्पोर्ट्स डैस्क : पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) ने पाकिस्तान के सीनियर खिलाड़ियों शाहीन अफरीदी और हारिस राउफ (Shaheen Afridi and Haris Rauf) की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने जरूरत के समय अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और एशिया कप (Asia Cup) मुकाबले के दौरान भारतीय बल्लेबाजों को उकसाने की कोशिश की। दोनों पाकिस्तानी तेज गेंदबाजों की भारतीय बल्लेबाजों अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल (Abhishek Sharma and Shubman Gill) के साथ तीखी बहस हुई थी। हरभजन को पाकिस्तानी खिलाड़ियों का रवैया पसंद नहीं आया और उन्होंने जिम्मेदारी न लेने के लिए उनकी आलोचना की।

हरभजन ने कहा, 'अगर बातचीत से मैच जीता जाता तो मुझे लगता है कि वे जीत जाते। लेकिन यह बल्ले और गेंद के बीच का मामला था और मुझे लगता है कि इस मामले में भारत पाकिस्तान से कहीं आगे था।'

उन्होंने आगे कहा, "उनके सीनियर गेंदबाज जैसे हारिस या शाहीन शाह अफरीदी ने खूब रन लुटाए। उन्हें पहले छह ओवरों में एक भी विकेट नहीं मिला। वे सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं। इसलिए अगर आपके अनुभवी खिलाड़ी सिर्फ चिल्लाते और बातें करते रहें, और गेंद या बल्ले से अच्छा प्रदर्शन न कर पाए, तो आप देख सकते हैं कि उन्हें क्या नतीजे मिल रहे हैं।'

हरभजन ने अंत में कहा, 'उन्हें बात करने दीजिए, हम बल्ले और गेंद से बात करेंगे और जरूरत पड़ने पर सबसे अच्छा जवाब देंगे।'

गौर है कि भारत का अगला मुकाबला 24 सितंबर को बांग्लादेश से होगा। पाकिस्तान की बात करें तो हार से उबरकर 23 सितंबर को श्रीलंका के खिलाफ वापसी करना चाहेगा।

