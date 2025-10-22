Go to PunjabKesari.in

अबू धाबी : क्रिकेट का सबसे तेज फॉर्मेट अबू धाबी टी10 के 9वें संस्करण में हरभजन सिंह, आंद्रे रसेल, कीरोन पोलार्ड, शिमरोन हेटमायर, पीयूष चावला और फाफ डू प्लेसिस जैसे दिग्गज क्रिकेटर नई टीमों के साथ मैदान में उतरेंगे। जायेद क्रिकेट स्टेडियम में 18 से 30 नवंबर चलने वाले इस टूर्नामेंट में सभी आठ प्रतिभागी फ्रेंचाइजी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सितारों और युवा प्रतिभाओं के साथ ट्रॉफी के लिए भिड़ेंगी। 

अजमान टाइटन्स ने इस सीजन में भारत के विश्व कप विजेता टीम के स्पिनर रहे पीयूष चावला को टीम में शामिल किया है। फ्रेंचाइजी ने मोईन अली, रिली रोसो और एलेक्स हेल्स को शामिल करके अपनी बल्लेबाजी लाइनअप को भी मजबूत किया है। शीर्ष क्रम में अनुभव और ताकत दोनों बढ़ी है। मोईन अली से टाइटन्स के लिए न केवल एक आक्रामक बल्लेबाज के रूप में, बल्कि स्पिन विभाग में एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में भी अहम भूमिका निभाने की उम्मीद है। एस्पिन स्टैलियंस ने आगामी अबू धाबी टी10 के लिए पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह को अपनी टीम में शामिल किया है। 

हरभजन की स्पिन, सैम बिलिंग्स की चतुर बल्लेबाजी, टाइमल मिल्स की तेज गति और आंद्रे फ्लेचर की विस्फोटक बल्लेबाजी के साथ, स्टैलियंस ने आगामी टूर्नामेंट के लिए एक मजबूत टीम तैयार की है। डेक्कन ग्लेडिएटर्स की बल्लेबाजी लाइन-अप अबू धाबी टी10 में सबसे मजबूत है जिसमें निकोलस पूरन, आंद्रे रसेल और माकर्स स्टोइनिस शामिल हैं। इसके अलावा, डेविड विसे का हरफनमौला अनुभव और बल्ले और गेंद दोनों से योगदान देने की उनकी क्षमता टीम को बेहतरीन संतुलन और गहराई प्रदान करती है। 

दिल्ली बुल्स में अनुभवी ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड और सुनील नारायण हैं। इसके अलावा बुल्स के पास टिम डेविड, रोवमैन पॉवेल और फिल साल्ट जैसे धुरंधर खिलाड़ी हैं, जो आगामी टूर्नामेंट में उनकी बल्लेबाजी को मजबूती प्रदान करते है। नॉर्दर्न वॉरियर्स के पास भी शिमरोन हेटमायर, ट्रेंट बोल्ट, तबरेज शम्सी और दिनेश चांडीमल हैं। नई टीम क्वेटा क्वालीफायर ने लियाम लिविंगस्टोन, जेसन होल्डर और इमरान ताहिर जैसे सितारों के साथ एक बेहतरीन टीम बनाई है। रॉयल चैंप्स इस मुकाबले में जेसन रॉय, एंजेलो मैथ्यूज, शाकिब अल हसन और क्रिस जॉडर्न जैसे अनुभवी खिलाड़यिों के साथ उतर रही है। 