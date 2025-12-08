Go to PunjabKesari.in

कोलकाता : भारत के टी20 विशेषज्ञ रिंकू सिंह बल्ले से कुछ खास नहीं कर सके जिससे बिहार ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ग्रुप बी मैच में सोमवार को यहां उत्तर प्रदेश को छह विकेट से हरा दिया। सलामी बल्लेबाज पीयूष सिंह की 54 गेंदों में 57 रनों की पारी के दम पर बिहार ने 145 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए चार गेंद शेष रहते जीत हासिल कर ली। 

इससे पहले मंगल महरौर ने चार ओवर में 12 रन देकर तीन विकेट चटकाए जिससे उत्तर प्रदेश 6 विकेट पर 144 रन ही बना सका। मध्यम गति की गेंदबाजी करने वाले महरौर को कप्तान सकीबुल गनी (20 रन पर एक विकेट) और साकिब हुसैन (31 रन पर एक विकेट) का अच्छा साथ मिला। इन दोनों ने अपने-अपने चार ओवरों में एक-एक विकेट लिया। आमोद यादव महंगे साबित हुए और उन्होंने एकमात्र सफलता के लिए 50 रन लुटाए। 

रिंकू की 25 गेंद पर 19 रन पारी पर महरौर ने विराम लगाया। सातवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए प्रशांत वीर ने जादवपुर विश्वविद्यालय परिसर के मैदान पर 26 गेंदों में नाबाद 40 रन बनाकर टीम को 140 रन के पार पहुंचाया। मध्यक्रम के बल्लेबाज समीर रिजवी को भी महरौर ने 17 गेंदों में 22 रन बनाने के बाद आउट किया जबकि तेज गेंदबाज शिवम मावी 12 गेंदों में 13 रन बनाकर नाबाद रहे। 

प्रशांत और मावी ने सातवें विकेट के लिए 50 रनों की साझेदारी कर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। लक्ष्य का पीछा करते हुए पीयूष और विकेटकीपर आयुष लोहारुका (36 गेंदों में 36 रन) की सलामी जोड़ी ने 11.3 ओवर में 83 रन जोड़कर बिहार को मजबूत शुरुआत दिलाई। पीयूष ने अपनी पारी में चार चौके और एक छक्का लगाया। बिपिन सौरभ ने 16 गेंदों में नाबाद 26 रनों की आक्रामक पारी खेलकर बिहार की जीत सुनिश्चित की। प्रिंस यादव 24 रन पर तीन विकेट के साथ उत्तर प्रदेश के सबसे सफल गेंदबाज रहे।  